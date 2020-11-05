Работники смогут включить в электронные трудовые книжки записи о всем стаже

Кабинет министров подготовил и рассмотрел изменения в закон об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования, которые расширяют возможности использования цифровых технологий в сфере трудовых отношений.

"Со следующего года работники смогут включить в электронную книжку записи о своем стаже за все предыдущие периоды, а не только с 1 января 2020 года", - заявил глава правительства. Для этого необходимо будет направить заявление в Пенсионный фонд. В дальнейшем получить сведения о своем трудовом стаже можно будет также через Единый портал госуслуг.