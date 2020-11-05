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05.11.2020 12:00
Рубрика: Российский автопром

Ранний ВАЗ-2101 для настоящих ценителей продают за 3,5 млн рублей

Текст: Константин Руссов
Фото: www.avito.ru Фото: www.avito.ru
Фото: www.avito.ru

На "Авито" появилось объявление о продаже ВАЗ-2101 раннего выпуска. Продавец утверждает, что машина была произведена в 1970 году и имеет ряд уникальных опций.

Фото: Пресс-служба Nissan.
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Так, автомобиль оснащён фарами Corello, которые посажены глубже, чем обычно, - один из признаков "единичек", производство которых на Волжском заводе только-только осваивалось. Фиксатор капота на продаваемом ВАЗ-2101 чуть короче, а обратная сторона крышки имеет накладку. Рулевые тяги произведены в Италии, как и провода, на изоляции которых имеется надпись Cavis (компания Brevetto Cavis).

Сиденья изготовлены в Италии, на ступичных болтах и замке зажигания присутствует маркировка Fiat. Напомним, что прототипом для создания ВАЗ-2101 послужил Fiat 124, поэтому неудивительно, что на раннем этапе наши седаны собирались из комплектующих итальянской модели.

Ранее на "Авито" продавали ВАЗ-2101 1970 года выпуска за более скромную сумму - 2.16 миллиона рублей.

Производство ВАЗ-2101 стартовало на ВАЗе 19 апреля 1970 года. В 2020-ом году "единичка" отметила полувековой юбилей. Эта же дата считается днём выпуска первого автомобиля ВАЗ.

#Lada