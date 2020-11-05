"Автодор" назвал стоимость и максимальные скидки при проезде по ЦКАД

Каскадные скидки будут действовать на ЦКАД-3. Иными словами, чем длиннее будет маршрут, тем меньше придется заплатить, рассказали "Российской газете" в Госкомпании "Автодор", которая занимается строительством и последующей эксплуатацией Центральной кольцевой автодороги (бывшая "бетонка" примерно в 40-50 километрах от Москвы).

Как пояснили в "Автодоре", для владельцев транспондеров T-pass проезд по всем 105 километрам третьего пускового комплекса ЦКАД на легковом автомобиле (первая тарифная группа) обойдется в 255 рублей (в 2,4 рубля за километр). Для водителей грузового транспорта (четвертой тарифной группы) с T-pass - 830 рублей. Это с учетом максимальной скидки в 50 процентов, которая будет действовать на самом протяженном маршруте ЦКАД-3 - от М-11 "Нева" до М-7 "Волга".

За проезд с транспондером от М-11 до М-8 "Холмогоры" на автомобиле первой категории (54 километра) нужно будет заплатить 182 рубля, 4 категории - 595 рублей. Это с учетом скидки в 30 процентов. А за более короткий маршрут, протяженностью 15 километров, например, от М-11 до съезда на региональную дорогу Николькое-Горки, владелец транспондера T-pass получит скидку в 15 процентов. Если он едет на легковой машине, то заплатит 55,25 рубля, на грузовой - 178,5 рубля.

Для автомобилистов с транспондерами сторонних эмитентов: (ООО "Объединенные системы сбора платы" (ОССП), ООО "Магистраль северной столицы" (МСС) и АО "Новое качество дорог" (НКД), при проезде по любому маршруту вводится единая скидка в 15 процентов.

Если у автомобилиста нет транспондера, то он может заранее купить билет на проезд или оплатить по факту. Но в этом случае придется заплатить полную стоимость. Так, цена проезда по самому протяженному маршруту от М-11 до М-7 при предоплате и постоплате для легкового автомобиля составит 510 рублей, от М-8 до М-7 - 250 рублей. А по самому короткому маршруту - от М-11 до Николькое-Горки - 65 рублей. Водитель грузового автотранспорта за проезд от М-11 до М-7 заплатит 1660 рублей при предоплате и постоплате.

В "Автодоре" также напомнили, что на ЦКАД впервые в России внедряется безбарьерная система взимания платы "Свободный поток". Она даст водителям возможность проезжать по платной трассе без остановок. Узнать, как работает "Свободный поток", автомобилисты смогут уже в ноябре, когда по ЦКАД-3 будет запущено движение.