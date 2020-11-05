Установить противоковидные пластиковые перегородки губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обязал все точки общепита и предприятия такси. Но если кафе и рестораны с задачей справились моментально, то с такси вышла загвоздка. Ни в одном ГОСТе не прописано, какими должны быть защитные экраны. А автомобиль, как ни крути, - средство повышенной опасности. "Таксистам на ходу пришлось выступать в роли конструкторов, - рассказал "РГ" представитель комитета по защите прав автомобилистов в Свердловской области Дмитрий Ларионов. - Негибкие пластиковые перегородки все отмели сразу, при ДТП они могут травмировать пассажира и водителя. Но и с пластичными материалами все не так просто. Предположим, сработала передняя подушка безопасности, а салон перегорожен, какое давление испытает водитель? Никаких испытаний не проводилось. То же самое и с боковыми подушками безопасности".

Вообще перечень возможных неожиданностей на дороге от воздействия противоковидных экранов специалисты могут перечислять долго. Ограничивается обзор для водителя. Защитный экран лишает его сразу нескольких зон контроля обстановки вокруг автомобиля. Кроме того, система вентиляции в подавляющем числе машин такси устроена таким образом, что потоки воздуха направляются из передней части салона. И получается, что в заднюю, отгороженную часть, где сидят пассажиры, воздух практически не будет поступать.

Причем, если водитель самовольно установит экран, это будет считаться внесением изменений в конструкцию автомобиля. А эта процедура должна пройти экспертизу и регистрацию в ГИБДД. Причем на это, как правило, уходят месяцы. Предположим, что все машины такси были бы исключительно одной марки, можно было бы ускорить этот процесс, проделав экспертизу по единым лекалам, но машины разные. Как и их техническое состояние. Поэтому, если строго действовать по закону, такси можно будет снабдить экранами только к окончанию пандемии.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обязал такси установить противоковидные пластиковые перегородки

Найти выход из ситуации попыталась уполномоченный по защите прав предпринимателей региона Елена Артюх. Она предложила надевать пассажиру и водителю такси что-то типа маски сварщика. Но и эту идею в регионе тут же подвергли критике. Словом, вопросов с такси в Екатеринбурге остается масса.

За последние два дня я совершила шесть экспериментальных поездок, ни в одном салоне такси перегородок пока не обнаружила. Да и само средство такой защиты все опрошенные водители подвергают сомнению. Говорят, куда эффективнее тщательно проветривать машину после каждой поездки.