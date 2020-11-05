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05.11.2020 16:27
Рубрика: Легковые авто

"Убийца" Lada Xray Cross от Nissan оказался компактнее соперника

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Nissan. Фото: Пресс-служба Nissan.
Фото: Пресс-служба Nissan.

Выход на рынок Nissan Magnite всё ближе, поэтому о новой модели появляется больше подробностей. На этот раз в Сети оказались массогабаритные характеристики "паркетника" и точные параметры линейки двигателей.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Nissan Magnite, созданный на low-cost версии модульной платформы CMF, в длину достигает 3998 мм, ширина составляет 1758 мм, высота - 1572 мм. Размер колёсной базы равен 2500 мм. Получается, что Magnite компактнее Lada Xray Cross: 4165 х 1764 х 1645 мм, 2592 мм.

В брошюре модели указывается, что Nissan Magnite будет одним из самых лёгких кроссоверов на рынке, его снаряжённая масса варьируется от 939 до 1039 кг в зависимости от силового агрегата.

Самый лёгкий Magnite оснащён литровым трёхцилиндровым "атмосферником" мощностью 72 л.с. и крутящим моментом 96 Нм и 5-скоростной "механикой".

Турбированный вариант мотора выдаёт 100 л.с. и 160 Нм - он может работать в паре с МКП или вариатором.

Первым рынком, на который выйдет Nissan Magnite, станет Индия.

Ранее "РГ" рассказывала, почему новый кроссовер может появиться в России.

#Nissan