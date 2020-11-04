"Убийца" Lada Xray Cross: появились подробности о Nissan Magnite

В октябре компания Nissan представила "паркетник" Magnite, который уже в конце этого года выйдет на рынок Индии. На премьере было заявлено, что новая модель имеет статус глобальной, и появится в России у кроссовера есть все шансы.

На презентации представители Nissan были скупы на детали об автомобиле, они появились только сейчас.

Предположения о линейке силовых агрегатов подтвердились: в неё войдут литровый "атмосферник" B4D мощностью 72 л.с. в паре с 5-ступенчатой МКП, а также 95-сильный турбомотор аналогичного объёма, который кроме как с "механикой" можно будет заказать с вариатором.

В Индии Nissan Magnite предложат в четырёх версиях исполнения, для некоторых будет доступен пакет дополнительного оборудования. Ожидается, что цена на кроссовер будет начинаться от 530 000 рупий (примерно 570 тысяч рублей). Для сравнения, прайс на Kia Sonet, одного из конкурентов Magnite в Индии, стартует от 671 000 рупий (около 722 000 рублей).

В течение ноября на АвтоВАЗе будет производиться модернизация линии B0, на которой в настоящее время выпускаются автомобили Renault Logan и Sandero, семейства моделей Lada Xray и Largus.

Ожидается, что перевооружение сборочной линии связано с тем, что завод готовится к выпуску машин на новой архитектуре CMF, на одной из разновидностей которой создан Magnite. Это позволяет предположить, что у нового кроссовера Nissan, учитывая возможности локализации и явный интерес наших соотечественников к автомобилям сегмента SUV, есть шанс появиться в России.