АвтоВАЗ готовит конвейер для новых Lada, Renault и Nissan

На АвтоВАЗе началась модернизация линии B0, на которой осуществляется выпуск Lada Largus и Xray, Renault Logan и Sandero. Обновление конвейера может быть предпосылкой к выпуску новых моделей.

Как сообщает "Нетипичный АвтоВАЗ", модернизация стартовала 31 октября и будет проводиться по субботам в ноябре.

Вряд ли вазовский конвейер перевооружают под рестайлинговый Lada Largus, выход которого перенесли на следующий год. Скорее, в данном случае можно говорить о плановой модернизации, которая необходима для перевода всех Lada, за исключением семейства Vesta, на новую платформу CMF-B-LS.

Она ляжет в основу нового компактного кроссовера Lada, имя которому выбирала вся страна, а также преемника Lada 4x4, выход которого запланирован на 2023 год. Видимо, и новая Lada Niva тоже перекочует на модульную архитектуру.

Напомним, CMF-B стала базой для новой генерации Logan и Sandero, которые были представлены в конце сентября 2020 года. Это подтверждает предположение о том, что на АвтоВАЗе модернизация линии B0 имеет масштабный характер.