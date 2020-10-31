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31.10.2020 16:29
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ готовит конвейер для новых Lada, Renault и Nissan

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

На АвтоВАЗе началась модернизация линии B0, на которой осуществляется выпуск Lada Largus и Xray, Renault Logan и Sandero. Обновление конвейера может быть предпосылкой к выпуску новых моделей.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
Какое будущее ждет Vesta и Xray. АвтоВАЗ развеял все слухи о Lada

Как сообщает "Нетипичный АвтоВАЗ", модернизация стартовала 31 октября и будет проводиться по субботам в ноябре.

Вряд ли вазовский конвейер перевооружают под рестайлинговый Lada Largus, выход которого перенесли на следующий год. Скорее, в данном случае можно говорить о плановой модернизации, которая необходима для перевода всех Lada, за исключением семейства Vesta, на новую платформу CMF-B-LS.

Она ляжет в основу нового компактного кроссовера Lada, имя которому выбирала вся страна, а также преемника Lada 4x4, выход которого запланирован на 2023 год. Видимо, и новая Lada Niva тоже перекочует на модульную архитектуру.

Напомним, CMF-B стала базой для новой генерации Logan и Sandero, которые были представлены в конце сентября 2020 года. Это подтверждает предположение о том, что на АвтоВАЗе модернизация линии B0 имеет масштабный характер.

#Lada