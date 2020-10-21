Nissan представил Magnite - реального конкурента Lada Xray

В назначенный день компания Nissan провела презентацию кроссовера Magnite, который претендует на звание революционного в сегменте субкомпактов.

Показана серийная внешность и салон, которые практически не отличаются от концептуальной версии, но вместе с этим Magnite сохранил множество загадок. Например, не названы его габариты. Прежде всего, модель ориентирована на рынок Индии, поэтому длина автомобиля не должна быть больше четырех метров - для таких ТС в стране предусмотрены льготы. Не упустили возможности похвастаться клиренсом - 205 мм без нагрузки.

Известно, что Nissan Magnite создан на платформе CMF-A+. В компании сообщили, что в линейку войдёт литровый двигатель, но характеристик не уточнили. Индийская редакция журнала Autocar, побывавшая на презентации модели, пишет, что базовым для "паркетника" станет "атмосферник" объёмом 1.0 литра мощностью 72 л.с., он спарен с 5-ступенчатой "механикой".

Фото: Пресс-служба Nissan.

Также для модели предложат 95-сильную "турботройку" аналогичного объёма, агрегатирующуюся как МКП, так и вариатором. Бесступенчатая трансмиссия в сегменте субкомпактных кроссоверов - почти что нонсенс, обычно ставят псевдоробот с одним сцеплением.

И вариатор - не последнее уникальное предложение компании для клиентов. Nissan Magnite можно будет купить с мультимедиа диагональю 8 дюймов и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, системой камер кругового обзора.

Из особенностей Magnite также стоит отметить регулятор температуры климат-системы с экраном с отображением показателей, приборную панель, представленную 7-дюймовым TFT-дисплеем с приятной графикой.

В стандартной комплектации кроссовер оснащён 16-дюймовыми колёсами, системами ABS-EBD, системой стабилизации, фронтальными подушками безопасности, задним парктроником.

Фото: Пресс-служба Nissan.

В продаже в Индии Nissan Magnite появится в начале 2021 года. Предполагаемый диапазон цен: 530-750 тысяч рупий (около 560-765 тысяч рублей). В числе конкурентов: Kia Sonet, Suzuki Vitara Brezza, Toyota Urban Cruiser, Hyundai Venue, Ford EcoSport.

Модель имеет статус глобальной, поэтому появление её в России вполне возможно. Особенно в свете того, что через несколько лет её производство можно будет локализовать на АвтоВАЗе, который перейдёт на выпуск автомобилей на модульной платформе Альянса. В таком случае основным конкурентом Magnite станет Lada Xray, если его не снимут из-за крайне низких результатов продаж, и ряд китайских субкомпактов.