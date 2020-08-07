Kia рассекретила Sonet - самый компактный кроссовер в линейке бренда

В Индии состоялась презентация субкомпактного кроссовера Kia Sonet, который станет глобальной моделью. Нельзя исключать, что новинка доберётся и до России.

В официальном пресс-релизе Kia не указаны габариты Sonet, но по размерам, если он и отличается от соплатформенного Hyundai Venue, то несильно.

Родство "паркетников" обязывает к одинаковой моторной гамме. Kia Sonet получил бензиновые 83-сильный "атмосферник" объёмом 1.2 литра и 120-сильную литровую "турботройку", а также дизель объёмом 1.5 литра и мощностью 100 л.с.

На выбор предложено пять видов коробок передач: 5- и 6-ступенчатые МКП, интеллектуальная "механика" без сцепления, 7-скоростной "робот" и 6-диапазонный "автомат". Последний доступен в паре с дизелем, что является уникальным предложением в сегменте.

Фото: Пресс-служба Kia.

В салоне тоже есть несколько опций, которые не предлагают конкуренты: передние сиденья с вентиляцией, смарт-кондиционер с противовирусным фильтром, мультимедиа с самым большим дисплеем 10.25 дюйма и голосовым помощником, приборная панель аналогичной диагонали, беспроводная зарядка для смартфона, атмосферная подсветка, работающая в паре с аудиосистемой Bose Premium с семью динамиками.

В зависимости от комплектации Kia Sonet также оснащён шестью подушками безопасности, передним и задним парктрониками, системой контроля давления в шинах, системой помощи при торможении.

В компании сообщили, что подвеска и рулевое управление Sonet настраивались для умеренно-спортивного типа езды, что бы это ни значило.

Kia Sonet будет предложен в двух версиях, которые отличаются дизайном обвеса и решётки радиатора: Tech и GT. Окрас кузова может быть двухцветным - доступно три варианта, линейка однотонных колеров включает в себя семь цветов.

О дате начала продаж и ценах на Kia Sonet компания пока ничего не сообщила. Известно, что Kia Sonet - вторая после Seltos модель, "разработанная в Индии для всего мира". Новинка точно не будет продаваться в Европе, по поводу России представительство хранит интригующее молчание.