Байден готовится объявить о своей победе на выборах президента США

Игра в догонялки

Джозеф Байден, заручившийся на сегодняшний день 253 голосами выборщиков, уверенно приближается к победе, пишет газета The Washington Post. О ней, по данным издания, демократ может объявить 6 ноября, в связи с чем охраняющая первых лиц страны секретная служба США усилила меры безопасности.

Действительно, каждый новый час продолжающегося подсчета поданных преимущественно досрочно голосов в "колеблющихся" штатах Аризона, Пенсильвания, Джорджия, Северная Каролина и Невада приближает Байдена к президентскому креслу. Судя по статистике, на текущий момент в каждом из указанных штатов лидирует Трамп. Однако его преимущество быстро тает по мере того, как члены местных избиркомов вскрывают все новые и новые конверты с отправленными по почте бюллетенями в рамках массового досрочного голосования (этот способ волеизъявления не без оглядки на эпидемию COVID-19 предпочли более 100 миллионов американских граждан).

Неудивительно, что продолжающийся вторые сутки подсчет таких голосов, многие из которых к тому же были поданы с нарушениями, республиканцы считают незаконным и уже подали иски в суды ряда штатов с требованием остановить этот процесс.

В той же Джорджии на текущий момент обработано уже 99% бюллетеней, и отрыв Трампа от Байдена сократился до 1,8 тысячи голосов (всего в этом штате проголосовало почти 5 миллионов избирателей). В ключевом для исхода выборов штате Пенсильвания, где обработали 95% бюллетеней, отрыв республиканца от своего оппонента также стремительно уменьшается. С учетом того, что здесь остается пересчитать голоса в крупнейшем городе это штата - традиционно голосующей за демократов Филадельфии - итоговый результат с высокой степенью вероятности может оказаться не в пользу Трампа.

Украденные выборы

В условиях ускользающей из-под носа победы на 59-ых по счету президентских выборах нынешний американский лидер, сумевший на данный момент заручиться поддержкой лишь 214 голосов выборщиков, пошел ва-банк. Выступив накануне на пресс-конференции в Белом доме, Дональд Трамп заявил: он считает себя победившим на выборах в США, если говорить о "законных голосах".

"Если вы посчитаете законные голоса, то я легко выигрываю. Если вы считаете незаконные голоса, то они могут попытаться украсть выборы у нас", - сказал Трамп. Кроме того, действующий президент США обвинил своих оппонентов из демпартии, а также потакающие им "СМИ, крупные IT-компании и большой капитал" во вмешательстве в выборы через "мошеннические опросы" с целью удержать республиканцев от голосования. По его словам, он не позволит, чтобы его победа была украдена посредством "фальсификации" и "коррупции". И в такой постановке вопроса с Трампом солидаризировались видные представители республиканской партии. В частности, глава юридического комитета сената США Линдси Грэм объявил о выделении 500 тысяч долларов для оплаты судебных издержек избирательного штаба Трампа на оспаривание итогов голосования.

Между тем, либеральные комментаторы немедленно расценили "бездоказательные слова" Дональда Трампа в качестве крайне опасной попытки делегитимизации результатов выборов в США. Со всеми вытекающими последствиями для лидирующего в гонке за президентское кресло Джозефа Байдена, возможную победу которого половина населения страны теперь сочтет незаконной. Однако гораздо хуже долгосрочные последствия для американской демократии и системы ценностей, фундаментальные основы которой - свобода и прозрачность выборов - отныне поставлены под большой вопрос.

Страсти накаляются

Обозреватели сходятся во мнении, что вне зависимости от исхода продолжающегося подсчета голосов кризис политических институтов в США затягивается и стремительно углубляется. Аналогичный процесс происходит и в крайне поляризованном из-за скандальной предвыборной кампании-2020, а также обострившихся расовых и идеологических противоречиях американском обществе, представители которого уже начали выходить на улицы, проявлять агрессию и устраивать столкновения с друг другом и полицией.

Так, в Нью-Йорке минувшей ночью прошла акция движения "Жизни черных важны", представители которого настолько активно выступали против Трампа и перекрывали движение в городе, что без конфликта с правоохранителями и арестов не обошлось. А в Детройте уже сторонники действующего президента США с громкоговорителями осадили избирательный участок, где все еще ведется подсчет досрочно поданных голосов, и устроили перепалку со сторонниками Байдена.

По данным издания Axios, консервативные сторонники Дональда Трампа активизировали кампанию в социальных сетях под хэштэгом #stopthesteal (остановить воровство - прим. "РГ"), направленную на мобилизацию протестов из-за "фальсификации выборов". В результате массовые акции в поддержку нынешнего американского лидера прошли в Неваде, Аризоне и других штатах страны.