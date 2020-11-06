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06.11.2020 12:28
Рубрика: В мире

Байден готовится объявить о своей победе на выборах президента США

Текст: Александр Гасюк
Спустя 48 часов после состоявшихся 3 ноября президентских выборов в США избирательные комиссии пяти штатов все еще продолжают подсчет голосов избирателей. К концу сегодняшнего дня итоги напряженной схватки между действующим президентом-республиканцем Дональдом Трампом и демократом Джозефом Байденом за голоса американских избирателей обещают подвести в штате Пенсильвания. В случае выигрыша в нем Байдена, кандидат от демпартии США наберет необходимые для победы 270 голосов выборщиков, что лишит Трампа шансов сохранить за собой Белый дом. Если, конечно, республиканец не пойдет на слом всех политических традиций Америки, отказавшись передавать власть демократам под предлогом массовых фальсификаций на выборах.

Игра в догонялки

Джозеф Байден, заручившийся на сегодняшний день 253 голосами выборщиков, уверенно приближается к победе, пишет газета The Washington Post. О ней, по данным издания, демократ может объявить 6 ноября, в связи с чем охраняющая первых лиц страны секретная служба США усилила меры безопасности.

Действительно, каждый новый час продолжающегося подсчета поданных преимущественно досрочно голосов в "колеблющихся" штатах Аризона, Пенсильвания, Джорджия, Северная Каролина и Невада приближает Байдена к президентскому креслу. Судя по статистике, на текущий момент в каждом из указанных штатов лидирует Трамп. Однако его преимущество быстро тает по мере того, как члены местных избиркомов вскрывают все новые и новые конверты с отправленными по почте бюллетенями в рамках массового досрочного голосования (этот способ волеизъявления не без оглядки на эпидемию COVID-19 предпочли более 100 миллионов американских граждан).

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Неудивительно, что продолжающийся вторые сутки подсчет таких голосов, многие из которых к тому же были поданы с нарушениями, республиканцы считают незаконным и уже подали иски в суды ряда штатов с требованием остановить этот процесс.

В той же Джорджии на текущий момент обработано уже 99% бюллетеней, и отрыв Трампа от Байдена сократился до 1,8 тысячи голосов (всего в этом штате проголосовало почти 5 миллионов избирателей). В ключевом для исхода выборов штате Пенсильвания, где обработали 95% бюллетеней, отрыв республиканца от своего оппонента также стремительно уменьшается. С учетом того, что здесь остается пересчитать голоса в крупнейшем городе это штата - традиционно голосующей за демократов Филадельфии - итоговый результат с высокой степенью вероятности может оказаться не в пользу Трампа.

Украденные выборы

В условиях ускользающей из-под носа победы на 59-ых по счету президентских выборах нынешний американский лидер, сумевший на данный момент заручиться поддержкой лишь 214 голосов выборщиков, пошел ва-банк. Выступив накануне на пресс-конференции в Белом доме, Дональд Трамп заявил: он считает себя победившим на выборах в США, если говорить о "законных голосах".

"Если вы посчитаете законные голоса, то я легко выигрываю. Если вы считаете незаконные голоса, то они могут попытаться украсть выборы у нас", - сказал Трамп. Кроме того, действующий президент США обвинил своих оппонентов из демпартии, а также потакающие им "СМИ, крупные IT-компании и большой капитал" во вмешательстве в выборы через "мошеннические опросы" с целью удержать республиканцев от голосования. По его словам, он не позволит, чтобы его победа была украдена посредством "фальсификации" и "коррупции". И в такой постановке вопроса с Трампом солидаризировались видные представители республиканской партии. В частности, глава юридического комитета сената США Линдси Грэм объявил о выделении 500 тысяч долларов для оплаты судебных издержек избирательного штаба Трампа на оспаривание итогов голосования.

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
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Между тем, либеральные комментаторы немедленно расценили "бездоказательные слова" Дональда Трампа в качестве крайне опасной попытки делегитимизации результатов выборов в США. Со всеми вытекающими последствиями для лидирующего в гонке за президентское кресло Джозефа Байдена, возможную победу которого половина населения страны теперь сочтет незаконной. Однако гораздо хуже долгосрочные последствия для американской демократии и системы ценностей, фундаментальные основы которой - свобода и прозрачность выборов - отныне поставлены под большой вопрос.

Страсти накаляются

Обозреватели сходятся во мнении, что вне зависимости от исхода продолжающегося подсчета голосов кризис политических институтов в США затягивается и стремительно углубляется. Аналогичный процесс происходит и в крайне поляризованном из-за скандальной предвыборной кампании-2020, а также обострившихся расовых и идеологических противоречиях американском обществе, представители которого уже начали выходить на улицы, проявлять агрессию и устраивать столкновения с друг другом и полицией.

Так, в Нью-Йорке минувшей ночью прошла акция движения "Жизни черных важны", представители которого настолько активно выступали против Трампа и перекрывали движение в городе, что без конфликта с правоохранителями и арестов не обошлось. А в Детройте уже сторонники действующего президента США с громкоговорителями осадили избирательный участок, где все еще ведется подсчет досрочно поданных голосов, и устроили перепалку со сторонниками Байдена.

По данным издания Axios, консервативные сторонники Дональда Трампа активизировали кампанию в социальных сетях под хэштэгом #stopthesteal (остановить воровство - прим. "РГ"), направленную на мобилизацию протестов из-за "фальсификации выборов". В результате массовые акции в поддержку нынешнего американского лидера прошли в Неваде, Аризоне и других штатах страны.

В мире США Выборы президента США-2020

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