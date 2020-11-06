Какие автомобили чаще всего покупали россияне по госпрограммам

В России в рамках государственной поддержки спроса за январь-октябрь 2020 года реализовано свыше 220 тысяч новых автомобилей. В программу Минпромторга входит льготное кредитование "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", льготный лизинг и субсидирование газомоторной техники.

Как сообщает пресс-служба Минпромторга, у жителей страны по госпрограммам пользовались наибольшей популярностью машины Lada (более 64,5 тысяч), Hyundai (33,8 тысяч) и Kia (25,6 тысяч).

На льготное кредитование пришлось 172,4 тысячи проданных автомобилей, на льготный лизинг - 46,4 тысячи, на субсидирования газомоторной техники - 1,8 тысяч. Помимо этого, работникам государственных медучреждений, а также по программе трейд-ин было продано свыше 2600 машин и более 19 тысяч автомобилей соответственно.

"Эти данные наглядно показывают, что меры государственной поддержки оказывают значительный положительный эффект на спрос автомобилей. Сейчас Россия занимает четвёртое место среди автомобильных рынков Европы после Германии, Великобритании и Франции", - отметил заместитель министра промышленности и торговли России Александр Морозов.

Отмечается, что самые продаваемые модели выпущены на территории России. Минпромторг планирует и в 2021 году активно поддерживать производителей.

Меры государственной поддержки сыграли важную роль в результатах продаж Lada в октябре 2020 года. В прошлом месяце отечественный бренд установил абсолютный рекорд по продажам. Дилеры реализовали 37 030 автомобилей.