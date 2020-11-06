События уходящей недели дали много пищи для размышлений. Из профессионального и ныне парламентски- профильного, как заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации, выделю медийную тему. Вполне реальные и весьма внушительные сроки, до 15 лет, грозят причастным к редактированию признанного в Беларуси экстремистским telegram-каналам с польской пропиской, ставшим рупором цветной революции.

Свою так называемую "журналистскую" миссию несут с открытым забралом, призывая уже не просто маршировать и бастовать, а реально вредить своей стране, блокировать движение, "партизанить" на железных дорогах и мало ли что еще взбредет в голову не чующим под собой родной земли молодчикам. Во всяком случае, сколь веревочка ни вейся, судя по решительности Следственного комитета, возбудившего уголовное дело по серьезнейшим статьям УК, все ее петельки будут распутаны и ответствовать гражданам Беларуси придется по белорусским законам.

Поможет ли заграница? Не факт. Хотя тяжелая артиллерия поддержки тут же пущена в ход в виде телеканала Euronews, с ранехонького утра и на протяжении дня потчующего своих зрителей "объективной" информацией о действиях наших правоохранителей по фактам возбуждения уголовного дела в отношении телеграмщиков.

И подается-то все как! Дело возбуждено. Грозит до 15 лет за освещение послевыборной ситуации в Беларуси. И ни словца о том, что системно указанные лица сопровождали и продолжают организовывать протесты, переводя их во все более опасные для людей формы. Но об этом "европейский молчок", полуправда для европейского уха (а правду как дать? Рельсовую партизанскую войну и ее последствия еще не все подзабыли. А потому вряд ли здравомыслящие европейцы не отличат зерна от плевел). А мы-то и подавно помним. И забывать не имеем права, и допускать пожарищ на нашей земле. Даже информационных. Когда законное право граждан на правдивую информацию попирается под громкие возгласы о свободе слова.

Кстати, сегодня в удивительном ракурсе тема свободы слова прозвучала из-за океана. Там пять крупнейших "свободных" и со всей очевидностью демократических телеканалов попросту "заткнули рот" Президенту цитадели свободы слова и демократии США во время его выступления о ситуации с возможно украденными голосами американцев на выборах. Вдогонку и любимый господином Трампом Twitter пригрозил расставанием. Что-то мне подсказывает, что и в этом случае "свободные" европейские СМИ найдут веские аргументы в пользу "самых свободных" американских медиа. Благо стандарты той самой свободы прессы, нам так настойчиво навязываемые, тандемно демократиями старого и нового света прописывались. Что из этого всего следует? Ответы могут быть разные. Мне ближе такой. Надо держаться за свое, проверенное и национальным интересам отвечающее. Нос, конечно, по ветру держать, на ус мотать и лучшее внедрять. Яркий медиапример, коль на эту тему размышляем, на исходе недели продемонстрирован. Газете "Мiнская прауда" со дня основания 70 лет. Поздравили коллектив сегодня. Газету рекомендую полистать. Плюрализма на две хватит. От психологических портретов протестных персон до актуалий из кабинетов власти центрального региона страны - Минщины. Все в цвете, масштабно.