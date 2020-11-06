Новости

В Москве украли эксклюзивный велосипед за 420 тысяч рублей 13:24
Певица МакSим назвала причину ухода со сцены 13:21
Тюменку с коронавирусом оштрафовали за то, что она пришла в больницу 13:16
В Кремле рассказали о защите этнических русских 13:14
Минфин ответил на предложение повысить налог на доходы богатых россиян 13:13
В Москве спасатели потушили загоревшийся на МКАДе автомобиль 13:07
Нарышкин рассказал о заговоре западных спецслужб против России 13:00
В Швеции зафиксирован антирекорд смертей от коронавируса 12:57
Силы ОДКБ 11 и 12 ноября проведут тренировку в Подмосковье 12:48
В Москве зарегистрировано 6253 новых случая COVID-19 12:47
Запрет на проведение матчей со зрителями в Подмосковье продлят до 22 ноября 12:38
Минтранс предложил обсудить проект госпрограммы "Дороги Беларуси" 12:30
Захарова обвинила Берлин в нежелании вести конструктивный диалог с Россией 12:20
Российские военные заявили о новых обстрелах со стороны террористов в Идлибе 12:16
Фальков назвал критерии эффективности университетов 12:12
В Подмосковье создаются два образовательных кластера по типу "Сириуса" 12:08
Умер разведчик-нелегал, Герой России Юрий Шевченко 12:07
Видео: Задержан заказчик убийства экс-депутата горсовета Минусинска 12:07
В центре Петербурга нашли четыре затонувших корабля 12:05
Названа дата выхода "Довода" в цифре и на физических носителях 11:57
Названы лучшие города для ведения гостиничного бизнеса 11:46
СВР проинформировала Минск о планах Запада по дестабилизации обстановки 11:46
Москвичей ожидают град и снег 11:34
Нарышкин жестко ответил на нападки США по созданию вакцины от COVID 11:29
Лукашенко принял участие в открытии линии минского метро 11:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Когда в России стартует лыжный сезон
Когда в России стартует лыжный сезон
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
06.11.2020 13:13
Рубрика: Экономика

Минфин ответил на предложение повысить налог на доходы богатых россиян

Текст: Евгений Гайва
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Дальнейшая корректировка шкалы НДФЛ и налога на прибыль в России сейчас не рассматривается, сообщили в Минфине в ответ на предложение экспертов ВШЭ повысить налог на неинвестируемые высокие личные доходы граждан.

В Госдуму внесен проект о налоговом вычете для медиков

"По поручению президента было решено облагать повышенной ставкой НДФЛ в 15% периодические и активные доходы свыше 5 млн рублей, связанные непосредственно с трудовой деятельностью (включая зарплату и дивиденды). Что касается других вариантов корректировки шкалы НДФЛ, а также налога на прибыль - такие изменения в Налоговый кодекс сейчас не разрабатываются", - приводит ТАСС заявление Минфина.

Ранее эксперты Высшей школы экономики в заключении на проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. предложили повысить налоги на высокие доходы богатых россиян, а также на свободные средства корпораций, если эти средства не инвестируются в экономику.

По мнению экономистов, стоит установить подоходный налог в 20-24 процента для доходов физических лиц выше 12 и 24 миллионов рублей в год соответственно. Также предлагается ввести ставки налога на прибыль в 24 и 30 процентов.

Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин НДФЛ и налоговые декларации

Главное сегодня

Нарышкин: У России нет доказательств лабораторного происхождения COVID-19
ФСБ показала видео задержания международных террористов в Казани
Интервью с главой Рослесхоза Сергеем Аноприенко. Главное
Телеканалы в США прервали речь Трампа о махинациях на выборах
Эксперты ВШЭ предложили повысить налоги на доходы состоятельных россиян
Документы на землю и жилье можно будет заказать на дом
Сможет ли курс рубля вырасти после волны снижения