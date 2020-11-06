Минфин ответил на предложение повысить налог на доходы богатых россиян

Дальнейшая корректировка шкалы НДФЛ и налога на прибыль в России сейчас не рассматривается, сообщили в Минфине в ответ на предложение экспертов ВШЭ повысить налог на неинвестируемые высокие личные доходы граждан.

"По поручению президента было решено облагать повышенной ставкой НДФЛ в 15% периодические и активные доходы свыше 5 млн рублей, связанные непосредственно с трудовой деятельностью (включая зарплату и дивиденды). Что касается других вариантов корректировки шкалы НДФЛ, а также налога на прибыль - такие изменения в Налоговый кодекс сейчас не разрабатываются", - приводит ТАСС заявление Минфина.

Ранее эксперты Высшей школы экономики в заключении на проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. предложили повысить налоги на высокие доходы богатых россиян, а также на свободные средства корпораций, если эти средства не инвестируются в экономику.

По мнению экономистов, стоит установить подоходный налог в 20-24 процента для доходов физических лиц выше 12 и 24 миллионов рублей в год соответственно. Также предлагается ввести ставки налога на прибыль в 24 и 30 процентов.