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06.11.2020 08:01
Рубрика: Легковые авто

Nissan оформил в России патент на бюджетный кроссовер Magnite

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: www.fips.ru Фото: www.fips.ru
Фото: www.fips.ru

Nissan Motor оформил в России свидетельство на промышленный образец кроссовера Magnite, информация об этом содержится в базе Роспатента. Автором экстерьера автомобиля числится один специалист компании - японец Мотоюки Судзуки.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Напомним, что Magnite - это новейшая модель, созданная специально для развивающихся стран. Ее производство стартовало 2 ноября, причем выпуск начался с Индии, поскольку именно эта страна является первым целевым рынком для нового кроссовера.

Magnite создан на модульной платформе Renault-Nissan CMF-A+, которая уже использована для Renault Kwid, Renault Triber, Datsun redi-GO.

Длина, ширина и высота Nissan Magnite составляют 3998, 1758 и 1572 мм соответственно, колесная база - 2500 мм.

Для модели предлагаются два бензиновых мотора объемом 1,0 л - атмосферный мощностью 72 л.с. либо турбированный с отдачей 100 л.с. Первый сочетается только с 5-ступенчатой механической коробкой передач, для второго в качестве опции доступен бесступенчатый вариатор. Привод - передний, трансмиссия 4x4 не предусмотрена в принципе. Модель отличается высокой экономичностью - в среднем она расходует 5,0-5,6 л/100 км.

Фото: www.fips.ru

В Индии продажи автомобиля стартуют в декабре 2020 года, цены будут начинаться от 530 000 рупий (560 000 рублей).

Фото: Пресс-служба Nissan.
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Гипотетически Magnite может появиться и в России - в локализованной ипостаси и адаптированной под нас конфигурации. Во всяком случае, в планах у Datsun в РФ был кроссовер, кроме того, торговая марка Nissan Magnite недавно была зарегистрирована в Роспатенте.

Впрочем, бюджетным кроссовером для нас может оказаться и совсем другая модель: Magniteдля индийцев носит внутренний индекс EM2, а разрабатывавшийся кроссовер Datsun для россиян имел индекс RD3. Кроме того, ходили слухи, что кросс-Datsun для нас станет перелицованная версия Renault Duster первого поколения.

Фото: www.fips.ru
#Nissan