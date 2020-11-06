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06.11.2020 13:02
Рубрика: Легковые авто

Nissan случайно рассекретил новую модель

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Nissan. Фото: Пресс-служба Nissan.
Фото: Пресс-служба Nissan.

Nissan провел презентацию обновленного среднеразмерного пикапа Navara в режиме видеотрансляции заранее отснятого и смонтированного фильма.

Фото: www.fips.ru
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По небрежности или нет, но фильм раскрыл и нечто, что компания старалась удерживать в секрете - новый среднеразмерный пикап для рынка США и Канады Frontier.

Полностью открытое изображение автомобиля анфас и представленного в сентябре обновленного Titan на большом плакате с надписью "Следующие пикапы" красовалось в фильме нескольких секунд, пока дизайнеры делились историей создания Nissan Navara, обратив взоры на соседнюю экспозицию.

Что можно сказать по изображению. Первая с 2004 года смена поколения североамериканского Frontier, как и предполагалось по снимкам фрагментов, распространявшихся компанией до сих пор, получит суровый, грубый, решительный облик, словно составленный из прочных блоков. Только прямые линии и углы, никаких закруглений и витиеватых изгибов. Маркет ДХО - прямая горизонтальная черта, с прямоугольниках фар.

Премьера нового Frontier для США и Канады, как ожидается, пройдет в начале следующего года. Достоверно известно, что он получит силовую установку модели нынешнего поколения - 310-сильную бензиновую атмосферную "шестерку" объемом 3,8 л и 9-скоростной гидромеханический "автомат".

Выпускать Frontier продолжит завод компании в Миссисипи.

#Nissan