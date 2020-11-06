Онлайн-допросы свидетелей помогут ускорить рассмотрение уголовных дел

Статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов Константин Добрынин заявил, что дистанционные формы допроса свидетелей по уголовным делам во многих случаях помогут ускорить ход расследования.

Как уже писала "РГ", председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал проект поправок в УПК, разрешающий следователю проводить допрос свидетеля преступления, потерпевшего или эксперта посредством видео-конференц-связи. Инициатива направлена в правительство страны для получения отзыва. В ближайшее время сенатор намерен внести инициативу в Госдуму.

Одним из разработчиков документа стал Константин Добрынин. "Основным и главным мотивом нашей совместной с сенатором Кутеповым новации является защита прав людей и устранение процессуальных абсурдов в уголовном судопроизводстве, чем мы и плодотворно занимались совместно с ФПА РФ и адвокатским сообществом еще в мою бытность сенатором, - сказал он. - Этот проект - логичное продолжение той деятельности. Если законопроект станет законом, то он сыграет положительную роль, так как позволит в значительной мере экономить время и быстро получать информацию, необходимую для расследования уголовного дела, и, что самое важное, защитит права наших доверителей, поскольку позволит устранить и бесконечную волокиту в расследовании".

Статс-секретарь ФПА назвал "процессуальным абсурдом и дикостью", когда уголовные дела расследуются годами и зачастую загвоздка или единственный повод для продления - это именно несостоявшийся допрос свидетеля, потерпевшего по делу. "С введением дистанционной формы допроса у следствия не будет надуманного повода для бесконечных продлений уголовного дела, а свидетелей удастся обезопасить, в том числе, от внепроцессуального давления", - пояснил он.

Впервые законопроект, разрешающий видеодопросы, был внесен в Госдуму еще в 2018 году. Тогда инициатива была поддержана правительством страны, пусть и с некоторыми замечаниями. Поддержана была инициатива и профильным комитетом Госдумы. Документ должен был рассматриваться в июле этого года. Однако начавшаяся пандемия изменила планы законодателей. Впрочем, она многое изменила. Как бы то ни было. Законопроект не был вовремя вынесен на обсуждение, а в октябре разработчики его отозвали для доработки.

Доработанная инициатива, в частности, предусматривает дополнение статьи 5 УПК РФ пунктом 8.1 следующего содержания: "допрос посредством видео-конференц-связи - это допрос, который проводится с использованием технических средств и программного обеспечения для персонального компьютера, мобильных устройств и браузера, обеспечивающих передачу звука и изображения в реальном времени". В условиях пандемии бесконтактные способы общения становятся особо актуальны во всех сферах. У правоохранителей тоже должны быть инструменты, позволяющие проводить официальные следственные действия без личных встреч.

Проект, помимо прочего, вносит в главу 26 УПК РФ новую статью: 189.1, которая перечисляет условия и особенности проведения допроса посредством видеоконференцсвязи.

Сенатор Андрей Кутепов отметил, что допрашивать в режиме онлайн можно будет свидетелей, потерпевших по уголовному делу и экспертов, чьи выводы могут иметь значение для следствия. По его мнению, такой шаг по упрощению процедуры допроса избавит правоохранительную систему от лишних материальных и временных затрат, так как неявка свидетелей или потерпевших, проживающих в другом городе или регионе, становится весомым основанием для бесконечных продлений сроков следствия.

Авторы законопроекта уверены, что предложенные новации облегчат работу следователям. После такого допроса следователь получает информацию, необходимую для производства дальнейших следственных действий. Если действовать обычным порядком: направить поручение в тот регион, где проживает нужный человек, ждать, пока там проведут допрос, все оформят и вышлют материалы, пройдет время. В случае онлайн-допроса следователь может действовать в режиме реального времени. Это важно, например, если свидетель сообщил приметы преступника, направление, в котором он скрылся, государственный номер автомобиля, на котором уехал подозреваемый. Следователь получает возможность сразу же направить соответствующие запросы, ориентировки, изъять видеозаписи с камер наблюдения и т.п.

По словам статс-секретаря ФПА РФ Константина Добрынина, технически процедура онлайн-допроса крайне проста: два следователя созваниваются с использованием удобной для них программы и проводят допрос.

"Вначале оба следователя должны провести обязательную процедуру идентификации личности допрашиваемого по аналогии с тем, как это делается в судах (где допросы по ВКС практикуются уже не первый год), - говорит он. - Тот следователь, у которого находится свидетель, проверяет его документы, удостоверяющие личность, специальный статус (если применимо) и т.п. Он подтверждает соответствие, затем задает вопросы, а второй следователь ведет протокол и записывает все вопросы к свидетелю/потерпевшему и его ответы". По его словам, "перегибы и злоупотребления, конечно, возможны в России всегда, но здесь мы старались свести их к минимуму и смысл поправки в том, чтобы их избежать". Константин Добрынин также указал, что принцип состязательности сторон при такой процедуре нарушен не будет, так как это, по сути, обычный допрос свидетеля или потерпевшего, который проводится по правилам, установленным в УПК РФ, только с использованием видео-конференц-связи.