Ракетоносцы Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Японского моря

Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря и северо-западной части Тихого океана.

Как сообщили в Минобороны РФ, продолжительность их рейда составила более восьми часов. На отдельных этапах маршрута самолеты Дальней авиации сопровождали истребители Су-35С.

В ведомстве подчеркнули, что экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС регулярно патрулируют воздушное пространство над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. "Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - отметили в Минобороны России.

К решению таких задач командование привлекает, в том числе, экипажи авиабазы, расположенной в гарнизоне Энгельс под Саратовом. "В 2020 году мы выполнили около десяти воздушных патрулирований над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. В августе совершили перелет с аэродрома Энгельс на самый северо-восточный аэродром нашей страны Анадырь на Чукотке, преодолев при этом около семи тысяч километров. Летчики соединения приняли активное участие в СКШУ "Кавказ-2020" и учении "Славянское братство-2020", в ходе которого экипажи отработали практические действия с авиацией Республики Беларусь. Помимо этого, летный состав нашего соединения на двух стратегических сверхзвуковых ракетоносцах Ту-160 поставил новый рекорд дальности и продолжительности полета, преодолев свыше 20 тысяч километров и находясь в воздухе более 25 часов", - рассказал в пятницу командир соединения гвардии генерал-майор Олег Пчела.

По его словам, особое внимание на авиабазе уделяют подготовке молодых летчиков. А с недавнего времени таких пилотов, добившихся высоких показателей во время учебы в высших военных заведениях, стали сразу назначать на должность помощника командира корабля Ту-160. "Сейчас выпускники 2019 года отрабатывают взлеты и посадки в простых метеоусловиях, технику пилотирования, действия в нештатных ситуациях, а также осваивают взаимодействие с группой руководства полетами", - добавил Олег Пчела.

Надо сказать, что авиабаза в Энгельсе является одним из самых крупных соединений нашей авиационной составляющей сил ядерного сдерживания. На ее вооружении находятся стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, а также дальние бомбардировщики Ту-22М3.

Справка "РГ"

Стратегический бомбардировщик Ту-95МС давно прописался в российском и мировом небе. За внушительные размеры - размах крыльев у "Туполева" более 50 метров - и мощное вооружение на Западе его называют Bear - медведь. Ту-95МС предназначен для поражения наиболее важных целей в удаленных районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий.

Стратегический ракетоносец Ту-160 наши летчики ласково называют "Белым лебедем". На Западе ему не случайно дали иное имя - "Черный Джек". По ударной мощи с Ту-160 не готов соперничать ни один стратегический бомбардировщик в мире. В двух его специальных отсеках могут размещаться крылатые ракеты общим весом более 22 тонн. Кроме того, "Туполев" способен нести на борту ядерные бомбы и мины. Насколько точно Ту-160 пускает крылатые ракеты, в свое время убедился президент России Владимир Путин, вылетавший с экипажем на боевое применение.

Досье "РГ"

Ровно три года назад начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что наша страна увеличила интенсивность полетов стратегической авиации до уровня, который был при СССР. "Если сравнить достигнутые показатели с аналогичными времен Советского Союза, то интенсивность полетов Дальней авиации поддерживается на таком же уровне. При этом налет на экипаж стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС в год вырос на 10 процентов", - сообщил тогда Герасимов.