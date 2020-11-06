Кузнецова обратилась в прокуратуру по инциденту с ребенком в больнице Новосибирска

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова просит прокуратуру провести проверку по факту жестокого обращения с трехлетней девочкой в туберкулезной больнице в Новосибирске.

- Детский омбудсмен Анна Кузнецова направила запрос в прокуратуру Новосибирской области с просьбой провести проверку по факту жестокого обращения с трехлетней девочкой в новосибирской больнице и ее пребывания в учреждении здравоохранения без воспитателя, - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным детского омбудсмена, ребенок находится в больнице с апреля 2020 года.

- Сейчас состояние девочки стабильное, угрозы для жизни и здоровья отсутствуют. В настоящее время устанавливается местонахождение матери девочки, причины, по которым она не находилась в больнице совместно с ребенком, необходимость оказания ей социальной и психологической помощи, - цитирует агентство ТАСС сообщение пресс-службы.

Ситуация жестокого обращения с девочкой в тубдиспансере стала известной после того, как в соцсети "ВКонтакте" было размещено видео, на котором медсестра больницы брала малолетнюю девочку за волосы и кидала ее на кровать. Видео сделала женщина, проходившая обследование в этой больнице, По ее словам, подобный действия медсестры происходили постоянно. Пресс-служба Новосибирского Минздрава сообщила, что медсестра отстранена от работы, и готовится приказ о ее увольнении.

А ситуация о жестоком обращении с девочкой взята на контроле уполномоченного по правам ребенка.