Назван окончательный диагноз Навального, ставший причиной его госпитализации

Медики выяснили, какие именно заболевания привели к госпитализации в Омске Алексея Навального. "Окончательный диагноз врачами установлен с учетом неоднократно проведенных химико-токсикологических исследований", - сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Отмечается, что основной диагноз - нарушение углеводного обмена. Сопутствующий - обострение хронического панкреатита с нарушением внешне- и внутрисекреторной функции.

При этом диагноз "отравление" по результатам клинических, анамнестических и химико-токсикологических исследований подтвержден не был, подчеркнули в транспортном управлении МВД.

Кроме того, согласно заключениям экспертиз, на объектах, в том числе на биоматериалах и одежде Навального, а также на предметах, изъятых из гостиницы и кафе в аэропорту Томска, представленных для исследования, отравляющих (наркотических, сильнодействующих и т.п.) веществ не обнаружено.

В полиции рассказали, что супруга Навального ранее сообщила медработникам, что муж ограничивал себя в тот период в еде. По её словам, причинами недомогания могли стать диеты мужа, направленные на снижение веса. В МВД рассказали, что по словам Юлии Навальной, в течение 3-5 дней Алексея беспокоил дискомфорт после приема пищи, а питание его носило нерегулярный характер.

В транспортном управлении МВД по СибФО напомнили, что после инцидента с Навальным Западно-Сибирская транспортная прокуратура инициировала проведение Томским линейным отделом МВД России проверки, в рамках которой "произведен значительный комплекс процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий". Так, были опрошены более 210 лиц, назначено более 60 различных судебных экспертиз по 542 изъятым объектам. "В рамках проверки установлено, что сразу после получения сообщения об ухудшении самочувствия Навального группа сопровождавших его в Томске лиц - Владлен Лось, Мария Певчих и Георгий Албуров - изъяли из номера гостиницы, в котором проживал Навальный, 3 пластиковые бутылки из-под воды. В дальнейшем Лось и Албуров противоречиво высказались о судьбе этих бутылок. При этом неясно, была ли одна из этих бутылок вывезена в Германию, в том числе с учетом того, что аналогичная бутылка воды была приобретена Певчих в новосибирском аэропорту Толмачево при вылете в Омск", - рассказали в транспортной полиции.

Отмечается, что в настоящее время все указанные лица "уклоняются от явки к следователю и ответов на интересующие следствие вопросы, а их действия свидетельствуют о хорошо спланированной провокации".

"Проверка обстоятельств произошедшего с Навальным компетентными органами РФ продолжается", - заключили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.