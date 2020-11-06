Назван окончательный диагноз Навального, ставший причиной его госпитализации

Новости

Вышел новогодне-апокалиптический клип Little Big с Гариком Харламовым 14:05
Центр с уникальным оборудованием открыли в НАН Беларуси 13:49
Вышел тизер ремейка "Крутого Уокера" со звездой "Сверхъестественного" 13:46
В Москве украли эксклюзивный велосипед за 420 тысяч рублей 13:24
Певица МакSим назвала причину ухода со сцены 13:21
В Кремле рассказали о защите этнических русских 13:14
Минфин ответил на предложение повысить налог на доходы богатых россиян 13:13
В Москве спасатели потушили загоревшийся на МКАДе автомобиль 13:07
Нарышкин рассказал о заговоре западных спецслужб против России 13:00
В Швеции зафиксирован антирекорд смертей от коронавируса 12:57
Силы ОДКБ 11 и 12 ноября проведут тренировку в Подмосковье 12:48
В Москве зарегистрировано 6253 новых случая COVID-19 12:47
Запрет на проведение матчей со зрителями в Подмосковье продлят до 22 ноября 12:38
Минтранс предложил обсудить проект госпрограммы "Дороги Беларуси" 12:30
Захарова обвинила Берлин в нежелании вести конструктивный диалог с Россией 12:20
Российские военные заявили о новых обстрелах со стороны террористов в Идлибе 12:16
Фальков назвал критерии эффективности университетов 12:12
В Подмосковье создаются два образовательных кластера по типу "Сириуса" 12:08
Умер разведчик-нелегал, Герой России Юрий Шевченко 12:07
Видео: Задержан заказчик убийства экс-депутата горсовета Минусинска 12:07
В центре Петербурга нашли четыре затонувших корабля 12:05
Названа дата выхода "Довода" в цифре и на физических носителях 11:57
Названы лучшие города для ведения гостиничного бизнеса 11:46
СВР проинформировала Минск о планах Запада по дестабилизации обстановки 11:46
Москвичей ожидают град и снег 11:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Когда в России стартует лыжный сезон
Когда в России стартует лыжный сезон
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
06.11.2020 12:16
Рубрика: Происшествия

Назван окончательный диагноз Навального, ставший причиной его госпитализации

Текст: Иван Петров
Медики выяснили, какие именно заболевания привели к госпитализации в Омске Алексея Навального. "Окончательный диагноз врачами установлен с учетом неоднократно проведенных химико-токсикологических исследований", - сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Отмечается, что основной диагноз - нарушение углеводного обмена. Сопутствующий - обострение хронического панкреатита с нарушением внешне- и внутрисекреторной функции.

При этом диагноз "отравление" по результатам клинических, анамнестических и химико-токсикологических исследований подтвержден не был, подчеркнули в транспортном управлении МВД.

Кроме того, согласно заключениям экспертиз, на объектах, в том числе на биоматериалах и одежде Навального, а также на предметах, изъятых из гостиницы и кафе в аэропорту Томска, представленных для исследования, отравляющих (наркотических, сильнодействующих и т.п.) веществ не обнаружено.

В полиции рассказали, что супруга Навального ранее сообщила медработникам, что муж ограничивал себя в тот период в еде. По её словам, причинами недомогания могли стать диеты мужа, направленные на снижение веса. В МВД рассказали, что по словам Юлии Навальной, в течение 3-5 дней Алексея беспокоил дискомфорт после приема пищи, а питание его носило нерегулярный характер.

Песков пояснил роль Путина в отправке Навального в ФРГ

В транспортном управлении МВД по СибФО напомнили, что после инцидента с Навальным Западно-Сибирская транспортная прокуратура инициировала проведение Томским линейным отделом МВД России проверки, в рамках которой "произведен значительный комплекс процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий". Так, были опрошены более 210 лиц, назначено более 60 различных судебных экспертиз по 542 изъятым объектам. "В рамках проверки установлено, что сразу после получения сообщения об ухудшении самочувствия Навального группа сопровождавших его в Томске лиц - Владлен Лось, Мария Певчих и Георгий Албуров - изъяли из номера гостиницы, в котором проживал Навальный, 3 пластиковые бутылки из-под воды. В дальнейшем Лось и Албуров противоречиво высказались о судьбе этих бутылок. При этом неясно, была ли одна из этих бутылок вывезена в Германию, в том числе с учетом того, что аналогичная бутылка воды была приобретена Певчих в новосибирском аэропорту Толмачево при вылете в Омск", - рассказали в транспортной полиции.

Отмечается, что в настоящее время все указанные лица "уклоняются от явки к следователю и ответов на интересующие следствие вопросы, а их действия свидетельствуют о хорошо спланированной провокации".

"Проверка обстоятельств произошедшего с Навальным компетентными органами РФ продолжается", - заключили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство МВД Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

Главное сегодня

Нарышкин: У России нет доказательств лабораторного происхождения COVID-19
ФСБ показала видео задержания международных террористов в Казани
Интервью с главой Рослесхоза Сергеем Аноприенко. Главное
Телеканалы в США прервали речь Трампа о махинациях на выборах
Эксперты ВШЭ предложили повысить налоги на доходы состоятельных россиян
В каких случаях виновник ДТП может избежать уголовного наказания
Видео
Видео
Взорвавшаяся при монтаже шина чуть не убила водителя