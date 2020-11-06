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06.11.2020 14:00
Рубрика: Легковые авто

Топ кроссоверов в октябре: взлет Lada 4x4 и крах Volkswagen Tiguan

Текст: Константин Руссов
Ассоциация европейского бизнеса опубликовала итоги продаж новых автомобилей в октябре 2020 года. "Российская газета" составила список самых популярных кроссоверов по итогам прошлого месяца.

Первое место, и это уже никого не удивляет, занимает Hyundai Creta с результатом 6688 автомобилей (- 118 экз. по отношению к октябрю 2019 года).

Фото: Пресс-служба Mitsuoka
Новый Toyota RAV4 кардинально сменил имидж

Второе место продолжает удерживать Toyota RAV4, который показывает прекрасную динамику в годовом выражении: 3767 единиц кроссовера купили россияне (+1955 экз.).

Lada 4x4 занимает третью строчку рейтинга самых продаваемых кроссоверов и внедорожников в октябре 2020 года: 3299 реализованных машин (+ 438 экз.).

Неизменным насельником четвёртой позиции остаётся Renault Duster: 3264 проданных авто (- 167 экз.). Volkswagen Tiguan с третьего места сентябре опустился до пятого в прошлом месяце: 3245 авто (- 459 экз.).

Kia Sportage на шестом месте: его купили 2646 человек (+ 545 экз.). За ним следует "одноклассник" и соплатформенник Hyundai Tucson, разошедшийся тиражом 2564 экземпляра (+ 360 экз.).

Nissan X-Trail занимает восьмую строчку топа: 2549 проданных кроссовера (+1663 экз.), на предпоследней позиции разместился Mitsubishi Outlander с результатом 2518 машин (+ 137 экз.). Десятку замыкает Skoda Kodiaq, который нашёл 2378 новых владельцев (+ 14 экз.).

Далее в порядке убывания количества проданных автомобилей следуют Renault Kaptur, Lada Niva, Skoda Karoq.

В октябре российский рынок продолжил укреплять свои позиции, установив новый рекорд.

#Lada #Volkswagen #Hyundai #Kia