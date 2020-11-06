Врач перечислил вредные при коронавирусе продукты

Пациентам с коронавирусом стоит ограничить в своем рационе количество потребляемой соленой еды. Такой совет дал врач-терапевт Филипп Кузьменко.

"Поддержка правильного водно-солевого баланса в организме - обязательная часть лечения пациентов с COVID-19. В больницах за этим следят врачи, но дома людям следует самим внимательно выбирать, что есть и пить во время болезни", - рассказал доктор в эфире радио Sputnik.

Соленая рыба, огурцы - все это лишнее в период лечения. В стоп-лист врач включил и алкоголь, поскольку он способствует обезвоживанию организма в первую очередь. Вместо этого стоит выпить лишний стакан воды, который пойдет на пользу.

Ранее врачи говорили о необходимости витамина D в период пандемии. Он поддерживает иммунную систему, которая призвана бороться с вирусами. В случае ослабления внутренней защиты организма и болезнь переносится сложнее. Помимо пользы для иммунитета этот витамин способствует укреплению костей. А еще его называют витамином радости, поскоку он спасает от осенней хандры.

Восполнять дефицит витамина D можно в виде таблеток или капель. Если говорить о продуктах, то основным его источником считается жир морских рыб, в меньшем количестве он содержится в желтке яиц и в молочной продукции.