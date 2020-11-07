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Рубрика: В мире

CNN: Байден увеличил до 4 тысяч голосов отрыв от Трампа в Джорджии

Фото: AP Photo / Carolyn Kaster Фото: AP Photo / Carolyn Kaster
Фото: AP Photo / Carolyn Kaster

По итогам обработки 99% бюллетеней демократ Джозеф Байден увеличил свой отрыв на выборах главы государства от республиканца Дональда Трампа, действующего президента США, в Джорджии после того, как в пятницу выбился в лидеры в этом американском штате. Об этом сообщает телекомпания CNN.

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"Байден заручился поддержкой 2 миллионов 455 тысяч 681 избирателя (49,4%), Трамп - 2 миллионов 451 тысячи 541 (49,3%). Таким образом демократ обгоняет действующего американского лидера более чем на четыре тысячи голосов. Накануне отрыв Байдена едва превышал тысячу голосов", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Ранее вице-губернатор Джорджии Брэд Раффенспергер заявил, что власти штата проведут пересчет голосов, отданных на президентских выборах в США в этом штате. Телекомпания CNN и телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщали, что штаб республиканца Дональда Трампа готов потребовать пересчета голосов в Джорджии. В этом штате оспорить итоги обработки бюллетеней можно, если разрыв между кандидатами по числу полученных голосов составляет не более 0,5 процентных пункта.

Победа в Джорджии дает кандидату 16 голосов выборщиков из 270 необходимых для избрания президентом США. О том, насколько ждало выборов-2020 крайне поляризованное американское общество, говорит рекордная за последние 100 лет явка - более 157 из 224 миллионов зарегистрированных американских избирателей (65,7 процента). Причем более 100 миллионов проголосовали досрочно и преимущественно по почте. Напомним, всеобщие выборы в США состоялись в минувший вторник, третьего ноября.

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