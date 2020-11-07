Новый премиум-кроссовер Chery: стоит ли он своих денег

Больше, чем Chery

Компания Chery вывела на российский рынок новый суббренд CheryExeed, под которым будет предлагать свои премиальные кроссоверы. Первым из них стал среднеразмерный TXL, чьи продажи стартовали в конце октября. Новинка построена на модульной платформе M3X, разработанной совместно конструкторами концерна Chery и немецкой компании Benteler.

Габариты CheryExeed TXL составляют 4775х1885х1706 мм при колесной базе в 2800 мм, дорожный просвет равен 210 мм. На модель установлены передняя независимая подвеска типа McPherson и многорычажная независимая подвеска сзади. Кроссовер TXL оснащен системой полного привода Torque-on-Demand, управляемой многодисковой муфтой.

Под капотом автомобиля двигатель 1.6TGDI мощностью 186 л.с., который сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DCT. Разгон до 100 км/ч занимает у CheryExeed TXL 9,8 секунды.

Новинка предлагается в двух комплектациях - Luxury и Flagship - стоимостью 2 млн 249 тыс. 900 рублей и 2 млн 399 тыс. 900 рублей соответственно. Таким образом, CheryExeed TXL стал одной из самых дорогих моделей в китайском сегменте.

По мнению руководителя дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Дениса Решетникова, CheryExeed TXL составит конкуренцию, прежде всего, таким популярным на российском авторынке моделям, как Kia Sorento, Hyundai Santa Fe, Toyota RAV4, Skoda Kodiaq и Renault Arkana. При этом новинка превосходит кроссоверы Kodiaq и Arkana не только размерами, но и мощностью, а по цене сопоставим с Kia Sorento и Hyundai Santa Fe 2.4 GDI, но заметно дешевле Toyota RAV4. Помимо этого, CheryExeed TXL может привлечь и владельцев автомобилей Geely Atlas и Haval F7, так как его дизайн интереснее, а техническое оснащение более полное.

А вот член совета директоров ГК "Долавто" Сергей Климов считает, что проигравших от появления новинки среди китайских брендов искать не стоит. Наоборот, возможный успех CheryExeed подстегнет их к созданию своих люксовых линеек. Тем более это не уменьшит продажи самой Chery, а в вот классическим конкурентам "китайцев" придется потесниться.

"Основным достоинством CheryExeed TXL, без сомнения, является современный уровень дизайна как снаружи, так и внутри. А к минусам можно отнести неизвестность по уровню качества за такие деньги. Тем не менее, CheryExeed TXL наверняка привлечет новых покупателей, которые предпочтут его другим, не китайским моделям, тому же Kia Sorento или Hyundai Santa Fe.

Аудитория у CheryExeed TXL, на мой взгляд, будет более молодая, чем у корейских конкурентов. На них меньше давит память о некачественном китайском товаре, они захотят больше опций и модерна за меньшие деньги. В этом смысле продвижение "китайцев" на наш рынок не меняется - предлагать больше автомобиля за меньшие деньги", - рассуждает Сергей Климов.

Выбор больших городов

Фото: Пресс-служба Chery

Что касается дальнейшего развития модельного ряда CheryExeed, в следующем году компания пообещала привезти к нам флагманский полноразмерный внедорожник VX, хотя его продажи не начались еще и в Китае. Кроме того, рассматривается возможность вывода на наш рынок компактного кроссовера LX, который должен стать наиболее доступным в российской линейке бренда.

Планируется расширять и дилерскую сеть CheryExeed, которая на сегодняшний день состоит из 15 центров, расположенных в крупнейших российских городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Самара, Пермь, Челябинск, Тюмень, Кемерово и Иркутск. Таким образом, автомобили CheryExeed доступны далеко на во всех дилерских центрах Chery в России.

"Учитывая, что модельный ряд CheryExeed будет постепенно расширяться, в компании Chery, судя по всему, не хотят создавать конкуренцию между своими моделями, а также рассчитывают увеличить свою дилерскую сеть при помощи выпуска новых автомобилей", - полагает Денис Решетников.

По мнению руководителя отдела продаж "Авилон. Volkswagen" Максима Васильева, дистрибьютор Chery принял целесообразное решение по созданию отдельной дилерской сети для CheryExeed. При этом важно, чтобы автомобили не только хорошо продавались. Необходимо обеспечить высокое качество гарантийного обслуживания и сервиса в целом. Эффективный вывод новой марки на рынок будет возможен при сотрудничестве с крупными холдингами.