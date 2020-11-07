В Хабаровске осуждена мастер маникюра, вырывавшая ногти клиентам

Суд в Хабаровске вынес приговор мастеру маникюра и педикюра, которая вырывала ногти клиентам. Ее признали виновной в мошенничестве и незаконном осуществлении медицинской деятельности.

Как ранее сообщало следствие, 49-летняя женщина проводила на территории Хабаровского края платные семинары. Во время них она обучала методам реконструирования и восстановления поврежденных и разрушенных ногтей. За обучение брала 95 тысяч рублей. При этом женщина не имела медицинского образования, соответствующих сертификатов и лицензий. Она удаляла ногти с окружающими тканями, не имея оснований для этого.

Подозреваемую задержали летом прошлого года в Подмосковье и этапировали в Хабаровск. Известно, что ранее она уже отбывала срок за умышленное убийство и мошенничество.

"Приговором суда женщине назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - сообщили в следственном управлении СК РФ по Хабаровскому краю.