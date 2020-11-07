В Самаре задержали владельца здания, где при пожаре погибли четверо

Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в трехэтажном здании в Самаре, в результате которого четыре человека погибли и пятеро пострадали. По предварительным данным, в здании находился нелегальный хостел. Хозяин дома задержан, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Напомним, пожар в Железнодорожном районе Самары произошел в субботу утром. Пожарным удалось локализовать огонь на площади 500 квадратных метров, а затем полностью его ликвидировать.

Во время ликвидации пожара были обнаружены тела четырех погибших. Еще пятеро мужчин в возрасте от 19 до 43 лет пострадали. Как уточняет ТАСС со ссылкой на региональный минздрав, госпитализация понадобилась троим пострадавшим. Один из них находится в тяжелом состоянии, двое - в состоянии средней степени тяжести. Еще два человека отправлены на амбулаторное лечение. Предварительно, причиной возгорания стала неисправная электропроводка.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Обвинения предъявлены мужчине 1963 года рождения, которому принадлежит сгоревшее здание.

Подозреваемый задержан. Вопрос об избрании меры пресечения решается. Проверяется информация, что в здании был неофициальный хостел. Некоторые пострадавшие при пожаре проживали в здании по временной регистрации.