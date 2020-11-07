СК: Водитель автобуса мог специально протаранить здание НовГУ

Водитель автобуса, который 4 ноября врезался в главный корпус Новгородского государственного университета, мог действовать умышленно. Такую версию рассматривает Следственный комитет по Новгородской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Сам водитель погиб на месте. Скончался также один из пассажиров. Еще восемь человек, находившихся в салоне в момент ДТП, попали в больницу.

Сейчас следователи опросили пассажиров и очевидцев, изучили записи камер видеонаблюдения. Картина получается следующая.

Автобус не остановился на светофоре, многие пассажиры это заметили, стали требовать, чтобы водитель остановил транспортное средство. Водитель не реагировал, при этом автобус ехал со все большей скоростью.

В какой-то момент автобус зацепил легковушку, но и после этого не остановился и въехал прямо в стену здания.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Пассажиры признаны в этом ДТП потерпевшими.