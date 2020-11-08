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08.11.2020 18:11
Рубрика: Спорт

Черчесов позвонил Дзюбе и поддержал его

Текст: Артур Нанян

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов позвонил форварду "Зенита" Артему Дзюбе перед тем, как принял решение не вызывать игрока на ближайшие матчи команды.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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По информации championat.com, во время разговора Черчесов объяснил Дзюбе свое решение и выразил ему поддержку.

Ранее в интернете появилось скандальное видео интимного содержания, в котором запечатлен человек, похожий на Дзюбу. Почти сразу после публикации этой записи стало известно, что нападающий не будет вызван в национальную команду на встречи с Молдавией (12 ноября), Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).

При этом Дзюба попал в стартовый состав "Зенита" на сегодняшний поединок 14-го тура чемпионата страны с "Краснодаром".

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