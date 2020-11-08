Черчесов позвонил Дзюбе и поддержал его

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов позвонил форварду "Зенита" Артему Дзюбе перед тем, как принял решение не вызывать игрока на ближайшие матчи команды.

По информации championat.com, во время разговора Черчесов объяснил Дзюбе свое решение и выразил ему поддержку.

Ранее в интернете появилось скандальное видео интимного содержания, в котором запечатлен человек, похожий на Дзюбу. Почти сразу после публикации этой записи стало известно, что нападающий не будет вызван в национальную команду на встречи с Молдавией (12 ноября), Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).

При этом Дзюба попал в стартовый состав "Зенита" на сегодняшний поединок 14-го тура чемпионата страны с "Краснодаром".