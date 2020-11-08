Мадуро поздравил Байдена с победой на выборах в США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил Джозефа Байдена с победой на президентских выборах США. Об этом лидер Боливарианской республики написал в своем Twitter.

Он также поздравил американский народ с состоявшимися выборами. Мадуро подчеркнул, что Венесуэла "всегда будет готова к диалогу и взаимопониманию с народом и правительством США", - цитирует ТАСС.

Свои поздравления Байдену уже озвучил и лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо.

Напомним, третьего ноября в США состоялись всеобщие выборы. Подсчет голосов продолжается, однако ведущие американские СМИ прогнозируют победу кандидата от демократов Джозефа Байдена. По данным телеканала Fox News и агентства Associated Press, действующий президент Дональд Трамп заручился поддержкой 214 выборщиков, а Байден - 290. Трамп заявил, что подобные утверждения преждевременны и пообещал отстаивать свою позицию в судах.