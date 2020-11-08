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08.11.2020 16:39
Рубрика: Происшествия

Прокуратура взяла на особый контроль двойное убийство в Подмосковье

Текст: Иван Егоров

Прокуратура Московской области взяла на особый контроль расследование уголовного дела об убийстве двух женщин и ранении шестилетней девочки. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе областной прокуратуры, по предварительным данным следствия к совершению преступления причастен уроженец Таджикистана, работавший в доме у потерпевших.

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По данным СК, 7 ноября в Солнечногорском городском округе в одном из садовых товариществ были обнаружены тела двух женщин, матери и дочери 1953 и 1976 годов рождения, со следами ножевых ранений по всему телу​​​. Также в доме была найдена шестилетняя девочка с множеством колото-резаных ранений, которая и сообщила по телефону о преступлении. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ. об убийстве двух или более лиц. Одна из убитых женщин - доцент РЭУ им. Плеханова Виктория Борковская.

Как отметили в надзорном ведомстве, в связи с произошедшим, прокуратура области поручила Солнечногорской городской прокуратуре провести проверку на предмет исполнения миграционного законодательства.

Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выезжали исполняющий обязанности прокурора Московской области Андрей Ганцев и Солнечногорский городской прокурор Артем Шишов.

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