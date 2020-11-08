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08.11.2020 00:38
Рубрика: Общество

В Москве скончались 74 пациента с коронавирусом

Текст: Сергей Бабкин

За минувшие сутки в Москве скончались 74 человека с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщает столичный штаб по борьбе с распространением заболевания.

Фото: iStock
Врач рассказал о требующем внимания симптоме коронавируса

Как отмечается в сообщении штаба, горожанам стоит вызывать врача при любых симптомах ОРВИ. И призывают не рисковать здоровьем своих близких. Как уже писала "РГ", многие пациенты, попавшие в ковидные стационары, пытались вылечиться самостоятельно.

Ранее столичные власти заявляли, что ситуацию с коронавирусом уже нельзя назвать стабильной. С четверга, 12 ноября, на этом фоне будет расширена система чекинов: она начнет действовать в управах и префектурах.

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