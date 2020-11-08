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Рубрика: В мире

Трюдо поздравил Байдена и Харрис с победой на выборах

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Фото: AFP/Dave Chan Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Фото: AFP/Dave Chan
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Фото: AFP/Dave Chan

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена и кандидата в вице-президенты Камалу Харрис с победой на выборах.

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В своем Twitter Трюдо подчеркнул, что США и Канада являются близкими друзьями, партнерами и союзниками. Он также заявил, что "очень ждет" возможности работать вместе и развивать отношения, пишет ТАСС. Ряд лидеров и представителей других стран также поспешили поздравить Байдена с победой.

Напомним, третьего ноября в США состоялись всеобщие выборы. Подсчет голосов пока продолжается, но ведущие американские СМИ прогнозируют победу кандидата от демократов Джозефа Байдена. Сам Байден уже объявил себя победителем. Действующий президент Дональд Трамп не признал поражения, подчеркнув, что, по его мнению, подсчет голосов на выборах нельзя считать завершившимся. Хозяин Белого дома также пообещал отстаивать свою позицию в судах.

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