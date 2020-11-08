В Госдуме заявили о готовности работать с любым президентом США

Россия готова работать с любым руководителем американской администрации. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, подчеркнув, что нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном является приоритетом, в том числе для парламентариев.

По мнению Слуцкого, с приходом в Белый дом Джозефа Байдена, победу которому присуждают американские СМИ, не стоит ожидать улучшений в подходе США к России. Депутат напомнил, что Байден еще в бытность вице-президентом при Бараке Обаме участвовал в запуске маховика нового сдерживания России, с чередой санкций различного уровня, пишет ТАСС.

Слуцкий отметил, что все аспекты и возможности в российско-американском диалоге будут проанализированы на заседании круглого стола в Госдуме, который пройдет в конце ноября. Речь пока не идет о новой "перезагрузке", но необходимо искать пути для конструктивного взаимодействия, в первую очередь в таких сферах, как глобальное здравоохранение, стратегическая стабильность, контроль над вооружениями, кибербезопасность и мирный космос, заключил депутат.

Напомним, третьего ноября в США прошли всеобщие выборы. Подсчет голосов продолжается, но ведущие американские СМИ прогнозируют победу кандидата от демократов Джозефа Байдена. При этом президент Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.