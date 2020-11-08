В Россию едет Chery Tiggo 4 Pro. Выбора моторов не будет

В базе Росстандарта появились одобрения типа транспортного средства на несколько моделей, созданных на модульной платформе китайской компании T1X, в том числе ожидаемого в России компактного кроссовера Chery Tiggo 4 Pro.

Из документа стало известно, что в габаритах новинка не будет отличаться от прошлой "четвёрки", хотя в китайская версия кроссовера - Tiggo 5x - в длину прибавила 40 мм - до 4358 мм. Прибавку организовала новая пластика бамперов, а не конструктив. Означает ли это, что Tiggo 4 Pro будет иметь отличный от собрата из Поднебесной дизайн?

В России обновлённый кроссовер сертифицирован с прежней рядной "четвёркой" объёмом 1.5 литра и мощностью 147 л.с. Коробка передач тоже осталась прежней: 6-скоростной "робот" с двумя сцеплениями. Другие двигатели мощностью 113 и 122 л.с., доступные для актуальной версии модели, в обновлённом ООТС не указаны.

В Китае, напомним, от этой связки отказались в пользу 116-сильного "атмосферника" и 156-сильного турбомотора, в пару которым положена либо 5-ступенчатая МКП, либо вариатор.

В августе компания Chery начала в России продажи новых версий Chery Tiggo 4. Цена самой доступной версии кроссовера - от 999 900 рублей.