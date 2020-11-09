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09.11.2020 18:25
Рубрика: Спорт

Черчесов не общался с Дзюбой после появления скандального видео

Текст: Максим Домчев

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о том, что не общался с Артемом Дзюбой по поводу его исключения из состава команды.

Дзюба прокомментировал скандальное видео со своим участием

В воскресенье стало известно о том, что после появившегося скандального видео с Артемом Дзюбой капитан российской команды был исключен из состава на предстоящие три матча - товарищескую встречу против Молдовы и игры Лиги Наций против Турции и Сербии.

Ранее сообщалось, что тренер лично поддержал игрока после этого инцидента, однако Черчесов этого не подтвердил.

"Мы сказали, что в жизни бывает всякая ситуация. Постарались отодвинуть команду, и самому Артему надо время, чтобы прийти в себя, побыть в семье. Я с ним не говорил, с ним общались из тренерского штаба. Попросили, чтобы он достойно готовился к игре", - приводит слова Черчесова ТАСС.

Наставник российской команды отметил, что Дзюба изначально знал, какое решение будет принято.

"Надо, чтобы все было максимально комфортно для всех сторон. Надеемся, что ситуация потом закроется. Он капитан команды, а мы легкомысленных решений не принимаем", - сказал он.

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