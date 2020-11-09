Джордж Буш-младший заявил о праве Трампа добиваться пересчета голосов

Действующий лидер страны Дональд Трамп имеет право добиваться пересчета голосов по итогам состоявшихся третьего ноября всеобщих выборов. Об этом заявил экс-президент США Джордж Буш-младший.

Он поздравил хозяина Белого дома и его сторонников с упорной борьбой во время кампании. "Он получил голоса более 70 миллионов американцев - это выдающееся достижение в политической сфере", - цитирует ТАСС Буша.

Он отметил, что Трамп "имеет право добиваться пересчета голосов и подавать судебные иски, суд разрешит все спорные вопросы". При этом Буш высказал мнение, что выборы были справедливыми.

Официально результаты выборов в США еще не объявлены, подсчет голосов продолжается. Однако ряд американских СМИ прогнозирует победу кандидата от демократов Джозефа Байдена. Республиканец Трамп не признал поражения, подчеркнув, что, по его мнению, подсчет голосов на выборах нельзя считать завершившимся. Хозяин Белого дома пообещал отстаивать свою позицию в судах. Он также заявлял о том, что в ходе выборов имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.