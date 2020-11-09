Фильм "Ведьмы" продолжил лидировать в российском кинопрокате на выходных

Комедия в жанре фэнтези режиссера Роберта Земекиса "Ведьмы" с Энн Хэтэуэй в главной роли вторую неделю подряд возглавляет прокат в России и СНГ. Итог просмотра за минувшие выходные - сборы в 67,3 миллиона рублей.

На втором месте рейтинга фильм Вадима Шмелева "Подольские курсанты", собравший за выходные 38,3 миллиона рублей. Картина рассказывает о подвиге командиров и курсантов подольских артиллерийского и пехотного училищ, героически сражавшихся на подступах к Москве на Варшавском шоссе в 1941 году. Главные роли в фильме исполнили Сергей Безруков, Евгений Дятлов, Алексей Бардуков, Роман Мадянов, Екатерина Редникова. Съемки картины проходили в Подмосковье и Калужской области.

Третью строчку занимает семейная комедия "Дедушка нелегкого поведения" с Робертом Де Ниро, Умой Турман, Оаксом Хигсли и другими актерами. Нельзя не отметить историческое воссоединение в ленте Роберта Де Ниро и Кристофера Уокена. Прошло больше 40 лет с тех пор, как их герои под дулами ружей вьетнамцев спорили с судьбой, играя в русскую рулетку в "Охотнике на оленей". Комедию про дедушку снимал режиссер Тим Хилл. Фильм в очередной раз напоминает о важном: семья у всех одна, родителей, а тем более дедушек, не выбирают, и лучшее, что можно сделать, это постараться беречь друг друга. По итогам минувших выходных лента собрала в российском прокате чуть больше 29 миллионов рублей (29,3 млн).

Завершают пятерку лидеров проката по кассовым сборам научно-фантастический триллер "Кольская сверхглубокая" и приключенческий мультфильм "Повелитель драконов". За историю об одном из самых амбициозных проектов СССР - Кольской сверхглубокой скважине - взялся режиссер Арсений Сюхин. Четвертого ноября лента вышла на экраны. Кассовые сборы за выходные превысили 20 миллионов рублей (20,1 млн).

История спасения драконьего рода, которую воссоздал режиссер Томер Эшед, набрала в российском прокате за выходные чуть больше 19 миллионов рублей (19,2 млн). Предварительные данные кинопроката за период с пятого по восьмое ноября публикует портал kinobusiness.com.