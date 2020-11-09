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09.11.2020 01:46
Рубрика: Спорт

Гендиректор "Зенита" прокомментировал скандальное видео Дзюбы

Текст: Максим Домчев
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался о ситуации, в которой оказался нападающий клуба Артем Дзюба после публикации скандального видео, а также отметил характер футболиста, забившего победный гол в матче против "Краснодара".
Артем Дзюба. Фото: Александр Вильф/РИА Новости Артем Дзюба. Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Артем Дзюба. Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Тема скандального видео с участием Артема Дзюбы обсуждалась в воскресенье практически везде. О ситуации, в которую попал футболист рассказал генеральный директор "Зенита" Александр Медведев, отметивший, что частная жизнь игрока не должна становиться достоянием общественности.

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"Футболист Артем Дзюба попал в сложную ситуацию - личная информация нападающего стала достоянием общественности и предметом для публичного обсуждения. Комментировать здесь нечего. Частная жизнь человека не должна становиться достоянием общественности и предметом для обсуждения", - приводит слова Медведева ТАСС.

Руководитель "Зенита" отметил, что со сложившейся ситуацией можно справиться, проявив характер, что и сделал Дзюба в матче против "Краснодара", который завершился волевой победой команды из Санкт-Петербурга, а форвард стал автором победного мяча.

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