Комитет ГД одобрил кандидатуру Чекункова на пост главы Минвостокразвития

Комитет Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока единогласно одобрил кандидатуру Алексея Чекункова на пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин предложил назначить его главой Минвостокразвития, а действующий руководитель ведомства Александр Козлов предложен на пост министра природных ресурсов и экологии. Вопрос об утверждении кандидатур планируется рассмотреть на пленарном заседании Госдумы 10 ноября.

У Чекунова есть опыт работы в этой сфере - он возглавлял Фонд развития Дальнего Востока. Кроме того, он признан одним из ведущих экспертов России в инвестиционной сфере - в частности, занимал пост директора проектов в инвестиционной группе "АЛРОСА", руководил рядом крупных инвесткомпаний. Также работал на руководящей должности в Российском Фонде прямых инвестиций.

Члены комитета в ходе заседания отметили, что кандидат много сделал для развития экономики Дальнего Востока в прежней должности. Собеседник депутатов рассказал, какие шаги необходимы для повышения социальной привлекательности региона. По его словам, важно увеличить темпы строительства и сделать более комфортной городскую среду.

Удачным примером реализации социальных госпрограмм кандидат назвал льготную ипотеку на Дальнем Востоке, которой уже воспользовались 50 тысяч семей. Чекунов намерен добиться повышения темпов ввода жилья в регионе 1,6 раза.

Необходимо создать в городах региона своего рода магниты, точки притяжения. Примером такого объекта он назвал набережную в Хабаровске, где в выходные собирается весь город.