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09.11.2020 07:16
Рубрика: В мире

Меланья Трамп призвала к честному подсчету голосов

Фото: AFP/Brendan Smialowski Фото: AFP/Brendan Smialowski
Фото: AFP/Brendan Smialowski

Супруга действующего президента США Дональда Трампа призвала защитить демократию и обеспечить справедливый подсчет голосов на всеобщих выборах. Об этом Меланья Трамп написала в своем Twitter.

Фото: AFP/Mark RALSTON
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Американцы заслуживают честных выборов, уверена первая леди. Она подчеркнула, что должен быть учтен каждый законный (а не незаконный) голос. "Мы должны защитить нашу демократию с помощью полной транспарентности", - отметила Меланья.

Президентские выборы в США состоялись третьего ноября. Официально их результаты еще не объявлены, подсчет голосов продолжается, но ряд американских СМИ прогнозирует победу кандидата от демократов Джозефа Байдена. Республиканец Дональд Трамп не признал поражения. Он сообщил о нарушениях в ходе выборов со стороны демократов, пообещав отстаивать свою позицию в суде. Трамп также заявил о своей победе на выборах по "законным голосам".

В мире США Дональд Трамп Выборы президента США-2020

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