Песков объяснил отставки министров

"Нет, это ротация, ротационный процесс", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос, связаны ли отставки с неисполнением поручений.

Песков объяснил, что исполнение поручений находится на тщательном контроле - и в Белом доме, и в контрольном управлении президента. Статистику регулярно докладывают Владимиру Путину.

Для некоторых поручений сроки могут сдвигаться вправо в силу актуальных проблем, или же могут приниматься энергичные меры для своевременного выполнения. "Тема выполнения поручения президента находится в абсолютном приоритете у председателя правительства Мишустина, он об этом неоднократно говорил", - напомнил представитель Кремля.

На вопрос, довольно ли правительство работой министров, и с чем связаны преждевременные отставки, Песков пояснил: "Никаких сроков пребывания в должности не существует. Преждевременно или не преждевременно - постановка вопроса некорректная". "Работой правительства руководит премьер-министр. И соответственно он конфигурирует кабмин так, чтобы с его точки зрения он отвечал задачам, которые стоят на повестке", - заключил пресс-секретарь президента.

Говоря о том, обсуждал ли Мишустин с Путиным кандидатов, Песков ответил, что кандидатуры вносятся премьером, утверждаются Госдумой и потом назначаются президентом. "Ну почему не обсуждал, они же находятся в постоянном диалоге", - добавил он.

Напомним, что Мишустин предложил назначить вице-премьером главу Минэнерго Александра Новака, портфель которого передать главе "Русгидро" Николаю Шульгинову. На должность министра транспорта предложен глава "Аэрофлота" Виталий Савельев, главы Минприроды - министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, главы Минстроя - первый замминистра Ирек Файзуллин, главы Минвостокразвития - руководитель Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков.