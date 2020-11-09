Брянская чиновница пойдет под суд после скандала с истощенной девочкой

После изъятия из семьи семилетней девочки под суд пойдет ее приемная мать и сотрудница мэрии, которая отвечала за вопросы опеки и попечительства. Ребенок попал в больницу в начале июня с истощением и отмороженными ногами.

В управлении СК по Брянской области завершили расследование уголовного дела в отношении начальника группы опеки и попечительства в комитете по делам молодежи, семьи, материнства и детства администрации Брянска.

Женщину обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (часть 2 статьи 293 УК РФ). Материалы дела с обвинительным заключением переданы для утверждения прокурору.

Предварительным следствием установлено, что обвиняемая с апреля 2016 по май 2020 года не организовала должный надзор над деятельностью приемной матери семилетней девочки в Бежицком районе Брянска. Чиновники не содействовали воспитанию и лечению ребенка, не обеспечили защиту ее прав и законных интересов, отметили в СК.

Тем временем прокуратура Бежицкого района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летней приемной матери.

По версии следствия, с марта 2017 по май 2020 года женщина содержала приемную дочь, 2012 года рождения в условиях, не пригодных для проживания.

"Девочка находилась в одной из комнат дома, не выходила на прогулки, ей давали небольшие порции однообразной еды. Также приемная мать уклонялась от посещения медицинских учреждений для оказания малолетней необходимой квалифицированной помощи, что способствовало обострению заболеваний ребенка", - говорится в сообщении прокуратуры.

Кроме того, приемная мать обманула сотрудников городского комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства, чтобы снять со счета девочки более 38 тысяч рублей. На них женщина якобы собиралась купить коляску, качели и велосипед. Но деньги потратила на личные нужды.

Теперь ее обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (статья 156 УК РФ), умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (пункт "б" части 2 статьи 111) и мошенничестве (часть 2 статьи 159).

Напомним, девочку удочерила многодетная семья. О странных методах воспитания сообщили местные СМИ. При изъятии семилетний ребенок весил девять килограммов. Сейчас его жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

"Девочка находится специализированном медицинском учреждении. Решается вопрос об устройстве в семью", - добавили в прокуратуре.