У мэра Владивостока диагностировали COVID-19

Глава Владивостока Олег Гуменюк получил положительный тест на коронавирус.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе администрации приморской столицы, руководитель сейчас в городе и находится на больничном. Обязанности временно исполняет первый вице-мэр Наталья Соколова.

Напомним, в октябре коронавирус перенес глава приморской Находки Тимур Магинский. В сентябре COVID-19 диагностировали у председателя думы Владивостока Андрея Брика, а в июне - у председателя регионального заксобрания Александра Ролика.

По информации территориального управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Приморье зарегистрировано 211 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее их число с начала пандемии составило 17277. Выздоровели 13150 человек.