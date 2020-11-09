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09.11.2020 11:28
Рубрика: Общество

Глава Удмуртии сдал плазму крови для болеющих COVID-19

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)
Фото: vk.com/a.brechalov Фото: vk.com/a.brechalov
Фото: vk.com/a.brechalov

Глава Удмуртии Александр Бречалов сдал плазму крови для болеющих коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице "ВКонтакте".

Фото: instagram.com/petrov.angarsk
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- Мой день начался со сдачи плазмы. Зачем? Плазма крови тех, кто переболел COVID-19, содержит антитела к новой коронавирусной инфекции. Сейчас переливание плазмы крови переболевших коронавирусом тем, кто еще болеет им, - один из наиболее эффективных методов лечения, - написал глава Удмуртии.

Он уточнил, что перед первой сдачей крови для антиковидной плазмы донору делают полный анализ крови, ЭКГ и анализ на инфекции.

- На сегодня уже заготовлено около 50 литров антиковидной плазмы - это 200 доз, - сказал Бречалов.

Всем, кто хочет стать донором, он посоветовал обратиться в Республиканскую станцию переливания крови по адресу: Ижевск, Воткинское шоссе, 79. Записаться можно с 8.00 до 15.30, а в пятницу до 14:30 по телефонам: 45-24-19, 8-951-213-21-41.

Напомним, COVID-19 выявили у главы Удмуртии в конце мая этого года. Тогда Бречалов сообщал, что болеет бессимптомно.

По данным на 9 октября в Удмуртии зарегистрировано 10213 случаев коронавируса, в том числе 140 за последние сутки. 8276 человек выздоровели, 184 умерло.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Ижевск Пандемия коронавируса COVID-19

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