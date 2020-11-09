В Нижнем Новгороде снесут девятиэтажку, где взорвался газ

Девятиэтажный дом на улице Краснодонцев в Автозаводском районе Нижнего Новгорода признан аварийным и подлежащим сносу. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, 11 июля 2020 года в квартире на шестом этаже произошел взрыв бытового газа. Как сообщил генеральный директор МКУ "ГлавУКС города Нижнего Новгорода" Сергей Шемчук, по результатам технического обследования выяснилось, что в доме полностью разрушены две поперечные несущие стены. Часть перекрытий деформировалась и пошла трещинами.

В заключении говорится, что восстановить геометрию и несущую способность конструкций невозможно без полной их разборки. Условиям прочности не удовлетворяют перекрытия всего здания.

По словам первого заместителя главы Нижнего Новгорода Дмитрия Сивохина, выводы специалистов, проводивших обследование дома после взрыва, были проверены в Нижегородском архитектурно-строительном университете.

Члены городской межведомственной комиссии поддержали решение о сносе дома. После аварии он был расселен.