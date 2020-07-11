В нижегородском доме после взрыва газа возникла угроза обрушения

Разбор завалов в девятиэтажном доме по улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде не ведется из-за угрозы обрушения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

Ранее нижегородские власти заявили, что решение о дальнейшей судьбе дома будет принято после полного обследования конструкций. Сейчас 124 жителя временно размещены в местной школе. Дом обесточен и отключен от газа.

- Мы совместно с администрацией города решаем вопрос временного размещения граждан в гостиницах или муниципальном жилом фонде и, на первом этапе, обеспечения их едой и водой, - пояснил заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов.

Взрыв газа в жилом доме в Автозаводском районе произошел сегодня рано утром в одной из квартир, расположенных на шестом этаже. Пострадало пять человек, к счастью, никто не погиб. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей").