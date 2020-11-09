О том, как бесстрашная Ольга Данилова в апреле нынешнего года снесла свой дом - он начал разрушаться, одна стена практически превратилась в труху, - "РГ" писала несколько раз. Эта история удивительна, с какой стороны на нее ни взгляни. Поражает мужество 36-летней Ольги. Она одна воспитывает пятерых детей - ребятишкам от 16 до двух лет, и с ней же еще мама - инвалид второй группы. Мужчин нет, если не брать в расчет шестилетнего Матвея, который старался все это время помогать, и двухлетнего Тимофея - вот он, кстати, с пятилетней Таисьей "отсиделся" у родственников. "Пандемия, заработка нет, - буднично рассказывает Ольга, которая раньше зарабатывала, делая ремонты - она умеет и штукатурить, и красить, и обои клеить. - А тут еще и стройка. Первые недели ничего не двигалось". А потом все как-то наладилось: народ, узнав о беде, стал Ольге помогать. И это тоже удивительно - почти чудо.

Фото: "РГ" пристально следила за судьбой Ольги. И точку ставить еще рано.

Между тем государственных программ, рассчитанных на такие ситуации, в которой оказалась Ольга, нет. По словам адвоката Елены Мадеевой, обычный путь для семьи в таком случае - вставать в очередь на получение жилплощади от государства, потому как другого жилья у семьи нет и средств на его приобретение тоже нет.

Но выбери Ольга эту дорогу, ее дети сразу оказались бы в казенном доме.

И жили бы там уже несколько месяцев. А она, наверное, до сих пор собирала бы справки.