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11.11.2020 00:00
Рубрика: Общество

Даешь тепло!

Семья переехала из сарая в дом с отоплением
Текст: Нина Рузанова (Новосибирск)
Российская газета - Неделя № 254(8308)
Ольга Данилова - одинокая мама с пятью детьми - переселилась из сарая в отапливаемый дом. Газ к ее новостройке, возведенной в буквальном смысле всем миром, подключили с помощью "Российской газеты" - на наш призыв откликнулся цементный завод, оплатив газовый котел и весь теплоузел на дом в 220 квадратных метров. Еще одна компания по нашей просьбе решила помочь Ольге с электрикой: только одних гнезд под розетки и выключатели в доме Ольга насчитала 81. Теперь семье и тепло, и светло.

О том, как бесстрашная Ольга Данилова в апреле нынешнего года снесла свой дом - он начал разрушаться, одна стена практически превратилась в труху, - "РГ" писала несколько раз. Эта история удивительна, с какой стороны на нее ни взгляни. Поражает мужество 36-летней Ольги. Она одна воспитывает пятерых детей - ребятишкам от 16 до двух лет, и с ней же еще мама - инвалид второй группы. Мужчин нет, если не брать в расчет шестилетнего Матвея, который старался все это время помогать, и двухлетнего Тимофея - вот он, кстати, с пятилетней Таисьей "отсиделся" у родственников. "Пандемия, заработка нет, - буднично рассказывает Ольга, которая раньше зарабатывала, делая ремонты - она умеет и штукатурить, и красить, и обои клеить. - А тут еще и стройка. Первые недели ничего не двигалось". А потом все как-то наладилось: народ, узнав о беде, стал Ольге помогать. И это тоже удивительно - почти чудо.

Фото: "РГ" пристально следила за судьбой Ольги. И точку ставить еще рано.

Между тем государственных программ, рассчитанных на такие ситуации, в которой оказалась Ольга, нет. По словам адвоката Елены Мадеевой, обычный путь для семьи в таком случае - вставать в очередь на получение жилплощади от государства, потому как другого жилья у семьи нет и средств на его приобретение тоже нет.

Но выбери Ольга эту дорогу, ее дети сразу оказались бы в казенном доме.

И жили бы там уже несколько месяцев. А она, наверное, до сих пор собирала бы справки.

В регионах Общество Семья и дети Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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