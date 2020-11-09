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09.11.2020 13:26
Рубрика: Культура

В аэропорту Симферополя открыли памятник Айвазовскому

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
На привокзальной площади аэропорта Симферополя прошла торжественная церемония открытия памятника великому художнику-маринисту Ивану Айвазовскому. Бюст на постаменте высотой около 3,5 метра изготовлен в течение полугода в мастерских Москвы и города Кропоткин Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба аэрогавани.
Фото: Пресс-служба аэропорта Симферополь Фото: Пресс-служба аэропорта Симферополь
Фото: Пресс-служба аэропорта Симферополь

Памятник весом более четырех тонн изготовил автор скульптур "Вежливым людям" в Симферополе и князю Владимиру в Москве - народный художник России, академик, профессор Салават Щербаков. Фигуру непревзойденного мариниста Айвазовского расположили лицом к новому терминалу, своими изгибами напоминающему морскую волну. В его руках - палитра и кисть.

Фото: Пресс-служба аэропорта Симферополь
В аэропорту Симферополя установят монумент Айвазовскому

- Иван Константинович Айвазовский как никто другой мог передать красоту моря и в штиль, и в бурю, - сказал на открытии генеральный директор аэропорта Евгений Плаксин. - Установленный на привокзальной площади памятник символизирует неразрывную связь аэропорта Симферополь с именем великого мариниста. Уверен, что он станет еще одним символом нового аэровокзального комплекса и будет радовать наших пассажиров и гостей.

Директор Феодосийской картинной галереи имени И.К. Айвазовского Татьяна Гайдук рассказала о предстоящем ремонте музея художника. Проектно-сметная документация для реконструкции стоимостью 800 миллионов рублей сейчас передана в экспертизу. А ремонт начнется в феврале 2021 года.

- Имя Айвазовского живет не только в его картинах, но и в названиях улиц, проспектов, музея и аэропорта, - считает Татьяна Гайдук. - Айвазовский стал одним из символов Крыма и сегодняшнее открытие памятника - дань признания потомками заслуг художника.

Напомним, в 2018 году народным голосованием аэропорту Симферополь присвоено имя художника-мариниста Ивана Айвазовского. 31 мая 2019 года соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь

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