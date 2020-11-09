Рестайлинговый фургон Opel Movano запатентовали в России

Французский концерн PSA Peugeot-Citroen оформил в России охранный документ на внешний вид легкого коммерческого автомобиля Opel Movano рестайлингового образца, об этом свидетельствует выгрузка из базы Роспатента. Напомним, что Opel входит в состав PSA с 2017 года.

В России запатентована машина в модификации цельнометаллический фургон с удлиненной колесной базой и высокой крышей. Напомним, что Movano нынешнего поколения выпускается с 2010 года, по кузову, шасси и агрегатам он унифицирован с семейством Renault Master. Несмотря на то, что три года назад Opel перешел под контроль PSA, компания не стала отказываться от сотрудничества с конкурирующим концерном Renault в части легких коммерческих автомобилей.

Рестайлинговый Movano вышел на рынок Евросоюза весной 2019 года. Относительно машины предыдущего образца он отличается измененным дизайном передней части кузова, более эргономичным салоном, улучшенной медиасистемой, новым дизельным двигателем 2,3 л (180 л.с., отвечает самым строгим эконормам Евро-6d), наличием систем превентивной безопасности.

В РФ Movano никогда не продавался официально. Однако оформление патента на него может свидетельствовать о намерении PSA вывести модель на наш рынок. Впрочем, также может иметь место простая юридическая формальность - автопроизводители обычно патентуют внешний вид своих автомобилей на территории всех крупнейших рынков с тем, чтобы гарантированно защитить интеллектуальные права на них.

Исходный обновленный Renault Master в России продается официально - к нам импортируют широкую гамму модификаций различной грузоподъемности с передним или задним приводом по цене от 2 105 000 рублей.

Renault Master / Opel Movano имеют несущую конструкцию кузова - типичное решение для легких коммерческих автомобилей европейских марок.

Напомним, что автомобили Opel не продавались в России с 2015 по декабрь 2019-го. В конце прошлого года началось возвращение марки на наш рынок. Сейчас доступны три модели - кроссовер Grandland X, микроавтобус Zafira Life, а также легкий фургон Vivaro. Две последние модели производятся в РФ - на мощностях завода "ПСМА Рус" в Калуге.