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09.11.2020 13:04
Рубрика: Легковые авто

В России может появиться еще один китайский автозавод

Текст: Андрей Полухин
Фото: Пресс-служба GAC Motor Фото: Пресс-служба GAC Motor
Фото: Пресс-служба GAC Motor

GAC Motor может организовать производство своих автомобилей в России. Компания уже начала изучать этот вопрос, но конкретных решений пока нет.

Фото: Алексей Швайков
Большой, уютный, неоднозначный. Тест-драйв GAC GN8 за 3,5 млн рублей

- Мы проводим предварительное исследование относительно локализации производства [в России]. На данный момент исследование находится на начальной стадии, - сообщила порталу "Китайские автомобили" представитель GAC Motor по связям с общественностью Жэнь Хунбинь.

Этот же источник привел слова заместителя гендиректора "ГАК Мотор Рус" Андрея Дорофеева. На онлайн-презентации минивэна GN8 он отметил, что молодому бренду, прежде чем заняться поиском производственной площадки, "необходимо сначала развить сеть [и] сами продажи, понять, какой автомобиль будет драйвером этих продаж", чтобы затем рассматривать его с точки зрения производства "на территории России и соседних стран".

Напомним, впервые о том, что у GAC Motor может появиться завод в России, стало известно еще в 2019 году, когда компания объявила о своем приходе на наш рынок. Тогда СМИ сообщили, что бренд может быть заинтересован в приобретении производства, которое в Ленинградской области закрывал Ford. Это, однако, оказалось только слухом.

Впрочем, на автомобильном форуме в Санкт-Петербурге генеральный менеджер GAC Motor Юй Цзюнь заявил о том, что в ближайшие пять лет одной из задач компании будет не только продажа машин в России, но и их локализация. Он добавил, что этот процесс может быть реализован в сотрудничестве с российскими компаниями.

Фото: Пресс-служба Chery.
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В настоящее время GAC Motor предлагает в России три модели - самый дорогой в РФ китайский автомобиль, минивэн GN8 (2,7-3,5 млн рублей), а также кроссоверы GAC GS5 и GS8. По данным компании "Автостат Инфо", объем продаж марки с января по сентябрь 2020 года составил 141 автомобиль.

На данный момент единственный китайский автозавод в России принадлежит компании Great Wall Motors и выпускает под Тулой кроссоверы и внедорожники Haval. В сентябре Минпромторг заключил с производителем Специальный инвестконтракт, который предполагает дополнительные инвестиции в объеме 42,4 млрд рублей. За эти деньги здесь построят еще и завод по производству двигателей и трансмиссий.

#GAC