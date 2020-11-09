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В России упали цены на популярный iPhone XR. Покупать или нет?

Текст:   Антон Благовещенский
09.11.2020,  
18:05
Фото: Олег Прасолов/РГ Фото: Олег Прасолов/РГ
Фото: Олег Прасолов/РГ

Выпущенный в 2018 году iPhone XR стал вторым по популярности смартфоном от Apple в России этой осенью. Сейчас его можно купить по цене ниже 43 тысяч рублей, хотя два года назад он стоил 65 тысяч.

Делает ли аппарат привлекательным столь существенное падение цены? Давайте разбираться.

Какие у него плюсы? Во-первых, это автономность - он свободно вытягивает световой день при достаточно активном использовании (не в последнюю очередь благодаря экрану с оптимальным разрешением и 6,1-дюймовой диагональю). Во-вторых, это возможность съемки видео 4K. Да и сама камера отличная - достаточно посмотреть фотографии победителей конкурса снимков, сделанных на iPhone XR.

В-третьих, это поддержка eSIM. В России это направление активно развивается. В-четвертых, конечно же, наличие NFC. В пятых - как минимум три года больших обновлений iOS. А еще у тех, кто будет его покупать, в коробке практически гарантированно окажутся наушники и зарядка (кому-то они могут пригодиться).

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Да, у iPhone XR не самые тонкие рамки вокруг экрана. Еще у него нет широкоугольной камеры, как у более новых моделей - как, например, у iPhone 11, но последний стоит от 50 тысяч рублей и выше, так что имеет смысл призадуматься, так ли она нужна.

В качестве альтернативы можно рассмотреть Xiaomi Mi 9T Pro или OnePlus 8.

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